El PSOE reprocha al PP que la Comisaría "no está en sus prioridades"

La agrupación municipal del PSOE en El Puerto, a través de su portavoz Ángel M. González, ha salido al paso de las declaraciones del presidente del PP local, Germán Beardo, en relación a la nueva Comisaría, para cuya construcción no se ha incluido finalmente ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados en el Congreso de los Diputados. Para el portavoz del PSOE, las declaraciones de Beardo en relación a este asunto "son el colmo del cinismo". De esta forma, Ángel M. González hace referencia a las declaraciones efectuadas por el presidente y portavoz del PP en relación a la Comisaría del CNP "cuando ese mismo día, el PP y su compañero Alfonso Candón votaron no a la enmienda presentada por el PSOE para la construcción de la nueva Comisaría en la ciudad".

El portavoz del PSOE ha manifestado que "hay que tener muy poca vergüenza para decir que la Comisaría llegará por el compromiso del Gobierno de España; cuando ese Gobierno no lo ha contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, y cuando además han rechazado la propuesta socialista de incluir una partida de 900.000 euros para su construcción", subraya.

El portavoz socialista considera "lamentable tener que asistir a este tipo de engaños por parte de los miembros del PP; quienes, en definitiva, están engañando a los portuenses y a aquellos colectivos y sindicatos profesionales que vienen reclamando esta infraestructura".

Para el PSOE, la necesidad de una nueva Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad, que comparte dependencias con la vecina Puerto Real, "es innegable y evidente". Por ello, han querido poner en valor las reclamaciones que se vienen haciendo desde diferentes ámbitos para que el Gobierno del PP "reaccione y responda a sus demandas, las cuales están siendo canalizadas en el Congreso a través de los diputados del Grupo Socialista". Por este motivo, como destaca González "el PP lo tiene muy fácil, bastaría con que votase sí a las mociones".

Por ello, indica que "las manifestaciones de Germán Beardo "son inadmisibles, ya que los hechos vienen a demostrar que El Puerto no está entre las prioridades del Gobierno del PP, y hoy por hoy, El Puerto no va a tener Comisaría porque el PP vota que no".