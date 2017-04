El PSOE provincial pide al PP que aparte de su cargo a Candón

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y diputada andaluza Araceli Maese pidió ayer a la dirección provincial del Partido Popular que aparte a Alfonso Candón de su responsabilidad pública en el Congreso, debido a su implicación en el caso Apemsa que investigan los tribunales de Justicia. La dirigente socialista recuerda que hace unos días se ha pronunciado el juzgado de instrucción número 5 de El Puerto desestimando el archivo de la causa que solicitaban en un recurso los investigados por lo que el proceso judicial, cursado por la Fiscalía tras denuncia de los ecologistas, sigue su curso.

Pese a su aforamiento, Araceli Maese ha destacado que "sorpresivamente el propio ex alcalde del PP, que ya fue llamado ya a declarar y renunció alegando su condición de diputado, ha solicitado recientemente ir a declarar de manera voluntaria, eso sí solicitando que ello no tenga efecto procesal. No sabemos qué tipo de argucias prepara, como las dilaciones que ha venido provocando, pero está claro que el propio Candón ha asumido así su posición de investigado", remarca.

Para la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, el diputado del PP por la provincia "haría bien en acatar el código ético de su partido y apartarse dejando su acta", apelando también al acuerdo de investidura de PP-Ciudadanos.