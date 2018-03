El PSOE mete el dedo en la crisis del PP

Los socialistas portuenses no han tardado en meter el dedo en el ojo de la reciente crisis vivida en el seno del grupo municipal del Partido Popular. La excusa la tenían en bandeja, y ha sido la ausencia, el pasado viernes, de cuatro de los cinco ediles que suscribieron un escrito poniendo en entredicho el reciente sistema de elección del candidato popular a la Alcaldía, Germán Beardo.

De los cinco ediles que suscribieron dicho escrito (Damián Bornes, Gonzalo Ganaza, Alejandro Merello, Consuelo Lorenzo y María del Carmen Molina), sólo la última, que además se acaba de incorporar al grupo popular en sustitución de Alfonso Candón, estuvo presente en las juntas generales de tres empresas municipales celebradas la pasada semana.

El PSOE recuerda la "estampida" de ediles populares que ha habido en este mandato

Ante esta llamativa circunstancia el portavoz del grupo municipal socialista, Ángel M. González, mostró ayer públicamente su "sorpresa", pero también su "preocupación por la situación de crisis interna en el Partido Popular, que está afectando seriamente a la vida de la ciudad por unas diferencias internas que no son capaces de solventar".

Ángel M. González quiso dejar claro que "no nos queremos inmiscuir dentro de las tensiones internas de otros partidos", pero sí recalcó que "lo que no se puede aceptar es que por no ser capaces de solventar sus diferencias se dejen de lado los problemas que afectan a la ciudad".

Para el portavoz socialista, la ausencia de cuatro ediles de los considerados críticos en esas juntas generales "no reflejan problemas en el seno del PP, sino desidia ante los problemas de la ciudadanía. Y no es de recibo que desde el primer partido de la oposición, con el que no compartimos muchos ideales, pero al que respetamos como representantes del voto de muchos portuenses, se dé la espalda a la realidad de esta ciudad".

Antes de la celebración de las juntas el portavoz popular excusó la ausencia de sus compañeros aludiendo a motivos profesionales, en dos de los casos, y de ausencia de la ciudad en otros dos.

El portavoz municipal de los socialistas ha recordado además que desde el principio de este mandato municipal "las deserciones en el seno del PP han sido una tónica e, incluso, de una forma muy significativa, ya que no ha habido problemas puntuales o personales que hayan provocado las dimisiones que se han vivido, sino que se ha podido visualizar una estampida de miembros muy representativos del Partido Popular como su ex concejala de Economía, Mariola Tocino -que también hizo público recientemente un escrito apoyando a sus ex-compañeros críticos-; la ex-edil de Medio Ambiente, Marta Rodríguez; o más recientemente el ex alcalde, Alfonso Candón".

Ángel González cree que ahora "se ha dado un paso más en la falta de unidad dentro del primer partido de la oposición que ya no afecta al propio PP, sino a El Puerto de Santa María, mostrando una dejadez por parte de sus concejales que no se debe admitir".

Por este motivo Ángel González ha pedido al Partido Popular "que solucione sus problemas y comience a trabajar por la ciudad con la responsabilidad que le ha concedido la ciudadanía portuense en las pasadas elecciones. Nosotros, como PSOE, no vamos a entrar a valorar la forma de elección de su alcaldable o los motivos que están provocando que gran parte del grupo municipal esté roto o haya dimitido, pero lo que no vamos a aceptar, bajo ninguna circunstancia, es que por estas causas dejen de trabajar por El Puerto".

Continúa el edil socialista señalando que "ellos están en la oposición porque así lo ha querido la ciudadanía portuense y deben ejercerla con responsabilidad, por encima incluso de sus diferencias internas y de sus propios problemas", finalizó.

En cuanto a la crisis interna del grupo municipal popular, los concejales descontentos ya elevaron su queja a la ejecutiva provincial de su partido, primero con motivo de la elección de Beardo como presidente local. Ahora, tras su designación como candidato, queda esperar qué posición adoptará cada uno de ellos y si todos culminarán el presente mandato en las filas populares.