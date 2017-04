El PSOE califica de "argucia" el ofrecimiento de Candón

Con relación a la causa que investiga los contratos y prórrogas de concesiones sin concurso público aprobados por el Consejo de Administración de Apemsa en 2010, el PSOE considera que "Alfonso Candón ha dilatado a propósito la instrucción para intentar que quede archivada y que no se investigue qué pasó". Así lo asegura el secretario de Política Municipal del PSOE local, Francisco Lara, quien ha manifestado públicamente el apoyo de la agrupación socialista a la Plataforma Apemsa no se Vende y a los miembros que han sido condenados.

En cuanto a la investigación, recuerda Lara que "Candón es un cargo del Partido Popular que ya fue citado a declarar como imputado el 3 de octubre de 2014 y que aun así se mantiene como cargo público, tanto en el Congreso como diputado nacional como en el Ayuntamiento, donde sigue manteniendo el acta de concejal como miembro del Grupo Popular". Para el PSOE "lo que el PP esconde con esta supuesta declaración voluntaria de Candón es limpiar su imagen por no haber declarado cuando debía, esperando que se archive la causa". No obstante, añade que "el posible archivo de la instrucción no significaría que el Consejo de Administración de Apemsa siempre actuó de acuerdo a derecho, sino que, mediante argucias procesales, se privaría a los jueces de la posibilidad de investigar unos hechos denunciados como presuntamente delictivos".