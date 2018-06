El PSOE traslada al Senado la construcción de la nueva Comisaría de la Policía Nacional

Haciéndose eco de las continuas reivindicaciones efectuadas por la ciudadanía, los sindicatos profesionales y los colectivos vecinales, el PSOE local vuelve a solicitar al Gobierno central la incorporación de la Comisaría como infraestructura a construir con prioridad en la ciudad. "Dado que el PP rechazó la propuesta socialista presentada en el Congreso, ahora solicitamos que en el Senado, durante la tramitación de los PGE pueda ser incluida y dar así respuesta a la ciudadanía de El Puerto, que desde hace años viene reclamando su construcción", señalan.

El portavoz socialista, Ángel M. González, considera que "ahora el portavoz y candidato popular, el señor Beardo, tiene que demostrar si está con la ciudad o con sus intereses partidistas; pues mucho me temo que como haya aprendido de su antecesor, el señor Candón; poco va a defender a El Puerto". En este sentido, lamenta que "tengamos un diputado, ex alcalde además, que levanta su mano para decir no a la Comisaría".

Por otro lado, el también delegado municipal de Seguridad ha querido poner en valor la importante labor realizada por la Policía Nacional, indicando que "a pesar de la falta de recursos con los que se encuentran para ejercer su trabajo, tenemos que destacar la profesionalidad, seriedad y responsabilidad con la que cada día ejercen su importante tarea, que no es otra que velar por nuestra seguridad".

González también ha pedido al candidato popular "que sea responsable y escuche a los representantes sindicales y ciudadanos", añadiendo que "espero que ahora no vuelva a decir que la Comisaría llegará por el compromiso del Gobierno de España, pues ese compromiso no llega, y si El Puerto no tiene nueva Comisaría es porque el Partido Popular dice no".