El PSOE y Levantemos aplauden el pliego de la Plaza de Toros y valoran sus aportaciones

El PSOE aplaude el nuevo pliego de la Plaza de Toros aprobado el pasado jueves, día 25, y aboga por que su aprobación plenaria sirva para "poner la Plaza de El Puerto en un lugar privilegiado en el mundo del ocio y de la tauromaquia para los próximos cinco años". El secretario de organizaciones del PSOE local, Francisco Lara, ha felicitado al Gobierno municipal "por haber logrado un acuerdo para cerrar el pliego de condiciones para la Plaza de Toros". En este sentido, desde el partido afirman que "se ha puesto en valor el trabajo de diálogo y participación realizado por el concejal responsable de la Plaza de Toros, el socialista Ángel Quintana, junto a los miembros del consejo Municipal de la Plaza".

El PSOE declara sentirse confiado ante este acuerdo plenario para que "sirva para poner fin a la campaña de acoso iniciada y se retiren las demandas interpuestas contra el teniente de alcalde Ángel Quintana; el matador, José Luis Galloso; el profesor José Manuel Berciano y el Director de la Asociación de Escuelas Taurinas de Andalucía, Eduardo Ordóñez".

Desde el partido quieren valorar "el esfuerzo y el consenso alcanzado para un acuerdo beneficioso para la ciudad, fruto del diálogo con todos los colectivos y organizaciones taurinas y políticas", aunque lamentan la postura del PP, "que no sólo no ha querido apoyar, sino que se opone a él por intereses nada claros, ya que por un lado augura todo tipo de desgracias para la ciudad por haberse aprobado este pliego, pero por el otro no es capaz de votar en contra. sino de abstenerse, porque son conscientes de que es un buen pliego".

Por su parte, Levantemos El Puerto, aplaude que se haya suprimido el clientelismo y el privilegio político que, según ellos, existía en la Plaza de Toros ante la celebración de algunos espectáculos taurinos o conciertos, por parte de los políticos y concejales del Ayuntamiento.

Desde Levantemos quieren negociar con el equipo de Gobierno para la retirada de entradas gratuitas tanto para los espectáculos taurinos como de cualquier índole, ya que según ellos permite continuar con la práctica reiterada de utilizar los concejales las entradas gratuitas para beneficiarse ellos mismos y, además, hacer uso de ellas "fomentando el clientelismo político".

Otra de las aportaciones que Levantemos se atribuye en el pliego de la Plaza de Toros, ha sido la posibilidad de que la ciudadanía portuense tenga entrada gratuita para visitar la Plaza de Toros, afirmando que es necesario que las instalaciones municipales y el patrimonio cultural y artístico de la ciudad esté a disposición de los vecinos. Otra de las cuestiones en las que Levantemos hizo hincapié es la inclusión de una cláusula para la eliminación de la publicidad y los espectáculos con contenido sexista. Así, se congratulan de haber conseguido añadir una disposición "en la que se veta la celebración de cualquier acto o publicidad con connotaciones machistas en la Plaza de Toros".