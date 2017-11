"El bipartito de PSOE e IU es insostenible", afirman desde el Partido Popular

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Germán Beardo, ha analizado los acontecimientos vividos en el seno del Ayuntamiento en los últimos días con la puesta en cuestión del pacto entre IU y PSOE. En este sentido considera Beardo que "el amago de ruptura es la demostración más evidente de que De la Encina ha fracasado y su gobierno está agotado. Desde de la Encina, pasando por Fernández hasta el último concejal de este gobierno en minoría, saben que esto es insostenible, que El Puerto no merece seguir teniendo un gobierno incapaz de gestionar la ciudad, sin concejales competentes y sin proyecto para El Puerto, y que sólo por no dar su brazo a torcer siguen atrincherados en Peral de forma irresponsable. Parece que De la Encina y Fernández juegan a ver quién dimite primero para echarle la culpa al otro", señala el portavoz popular.

Beardo añade que "no es sólo que no haya informes para los proyectos que se contemplan en los Presupuestos Participativos de 2017, es que ni siquiera tenemos Presupuesto para 2017 estando ya en pleno mes de noviembre. No es sólo que las asociaciones de vecinos rehúsen concurrir a los presupuestos participativos de 2018, es que ni siquiera se han ejecutado los proyectos de 2017. Por tanto no es un problema específico de los presupuestos participativos, el problema es el propio bipartito PSOE-IU, que es un gobierno incompetentes, abanderado por De la Encina que fue quien se empeñó en ser alcalde costase lo que costase a los portuenses y este es el resultado, un gobierno agotado y que se mira a si mismo más que a los portuenses".

El portavoz recalca que "da pena el estado en que se encuentra la ciudad sin presupuestos, con ordenanzas fiscales que nos suben los impuestos, con pliegos que son auténticas subastas, con los funcionarios parando en las puertas del Ayuntamiento, con trabajadores de contratas que denuncian los engaños de PSOE-IU, con trabajadores de empresas municipales despedidos de forma humillante, con cada día las calles más sucias, sin arreglar calles y plazas y mientras el bipartito dedica sus días a decidir si ponen fin definitivamente a este gobierno, más preocupados por cómo quedan de mal sus partidos políticos, que cuanto más grave es su herencia para los portuenses".