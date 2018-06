El PP tiende la mano al alcalde para aprobar los presupuestos

El portavoz del Partido Popular (PP) Germán Beardo, le ha ofrecido al alcalde, David de la Encina, la posibilidad de reunirse para sacar definitivamente adelante los presupuestos municipales. "Aunque parezca mentira ya nos encontramos en el ecuador del 2018 y, por el momento, aún no se atisba en el horizonte una fecha concreta en la que se aprueben los presupuestos", subrayó.

Esto mismo fue denunciado la semana pasada por Levantemos, quien acusó al equipo de gobierno de no querer aprobar las cuentas. Ahora, a esta queja, también se le suma el Partido Popular, donde su portavoz, Germán Beardo, se ha mostrado muy preocupado por la situación económica del Ayuntamiento ante la falta de aprobación de dichos presupuestos. "Es una situación muy anómala", explica Beardo. "No se han aprobado los fondos de 2017 y a estas alturas del año no sabemos ni siquiera si hay proyecto para este".

En este último punto hay que destacar cómo Antonio Fernández, primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, está inmerso en un proceso de consecución de avales mediante encuentros y reuniones con distintos colectivos -como Patas, La Flave o Uprocanes-, donde el edil está presentando el borrador de las cuentas municipales con el objetivo de conseguir el visto bueno por parte de estas asociaciones. "Hace pocos días el grupo de Levantemos también denunciaba el escamoteo que se está haciendo del borrador -si es que lo hay- y el hecho de que Antonio Fernández se esté reuniendo con colectivos haciendo promesas sin explicar de dónde van a salir", argumenta Germán Beardo. "Es una estrategia que parece más de marear la perdiz y ganar tiempo que voluntad de sacar adelante un presupuesto útil para la ciudad", expresaba el portavoz mientras hacía referencia a las soluciones que comerciantes, vecinos, asociaciones y empresarios de la ciudad necesitan urgentemente.

Finalmente, Beardo se ha mostrado dispuesto a poner de su parte en esta situación que, a su parecer, sólo se puede superar a través de la "voluntad política". "De la Encina debe elegir que ciudad quiere. Si quiere una que funcione puede contar con los populares. Sólo tiene que poner día y hora para poner en marcha proyectos de interés para la ciudad".