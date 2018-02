El PP exige una respuesta a sus propuestas al pliego de playas y pinares

El portavoz del PP, Germán Beardo, ha lamentado que "haya pasado más de una semana desde que el PP propuso una batería de mejoras para el servicio de limpieza de playas y pinares en beneficio de los portuenses y los trabajadores del contrato", y no tenga aún respuesta del alcalde y del equipo de Gobierno.

El portavoz del PP afirma que dichas propuestas son "por el bien de los trabajadores, con quienes acordamos impulsar mejoras en sus condiciones laborales y que la duración del contrato sea de varios años, ampliándose la temporada a seis meses para mejorar la oferta turística, mantener el sendero peatonal en Costa Oeste, que se renueven los equipos y herramientas, así como sustituir los pick up, camiones y limpiaplayas que han quedado obsoletas, siendo recomendable la incorporación de energías limpias". Propone que "se amplíe la temporada para que las playas y pinares de El Puerto permanezcan limpias más meses y los trabajadores fijos-discontinuos incluidos los módulos, puedan ejecutar las tareas al menos 6 meses". Beardo afirma que "De la Encina y el bipartito van con el tiempo muy justo para aprobar el pliego que permita seguir prestando el servicio de playas y pinares. No es serio que no tengamos respuesta a nuestra propuesta. Exigimos a De la Encina que lleve el pliego que hemos propuesto junto a los trabajadores para que pueda iniciarse el procedimiento administrativo".