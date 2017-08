El PP recuerda que mira "por todos los portuenses, no solo por los sindicatos"

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Millán Alegre, ha respondido a las declaraciones de PSOE, IU, UGT y CCOO acerca del rechazo por parte de toda la oposición al pliego de los autobuses urbanos. Alegre señala que "es fácil de entender hasta para los concejales del bipartito PSOE-IU, no vamos a permitir que los portuenses paguen la fiesta de los cuatro años de este desgobierno de incompetentes. PSOE e IU forman un gobierno ilegítimo de seis más tres concejales y lo único que les mueve es su afecto al sillón y el odio al PP, una estafa política que los portuenses estamos pagando viendo como la ciudad cada día está más rota, más sucia y sin inversiones. Y es problema de PSOE e IU si ponen de acuerdo a toda la oposición, conque este pliego es insuficiente y propio de un gobierno de incompetentes".

Recalca Alegre que "un pliego que margina a zonas de El Puerto no incluyéndolas en las rutas, que no prevé nuevas paradas, que las frecuencias de los autobuses iban a ser iguales o peores, que no incluía la digitalización del servicio y que hasta las bicicletas era humo porque se dejaban a criterio de oferta o no del empresario, es un pliego pésimo propio de un gobierno de concejales sin talento ni capacidad para gestionar".

El edil popular añade que "no nos llama la atención la postura de los sindicatos afines a PSOE e IU. De la Encina y Fernández solo querían hacer campaña electoral, no querían que se aprobase el pliego, por eso ni se preocuparon en tener los informes técnicos favorables. Para PSOE, IU, UGT y CCOO no apoyar lo que ellos quieran es dañar la ciudad y es todo lo contrario, desde el PP miramos por todos los portuenses y no sólo por los intereses de los sindicatos, que no dudaron en dañar la ciudad de verdad con huelgas en Feria cuando gobernaba el PP. Además las cláusulas que incluyeron protegen menos a los trabajadores de las que proponían los Servicios Generales del Ayuntamiento", insiste.

El portavoz popular concluye diciendo que "lo único que pretendían es hacerse las víctimas intentando camuflar su incapacidad. Cada día están más nerviosos porque en los más de dos años que llevan gobernando no han cumplido ni media promesa electoral y el tiempo se les agota. Lo que tiene que hacer De la Encina y Fernández es irse a casa, que su gobierno de incompetentes es el único que está dañando a la ciudad".