El PP recuerda que también faltaron muchos concejales de otros grupos, incluso del PSOE

El secretario general del PP portuense, Javier Bello, ante las declaraciones realizadas por el portavoz del grupo socialista, Ángel M. González, señaló ayer que de las mismas "sólo se interpreta que están más pendientes de criticar al Partido Popular que de gobernar la ciudad".

Bello asegura que "lo que califican de estampida no es otra que la realidad laboral de la mayoría de los concejales. Desde el día que tomó posesión la nueva Corporación municipal realizamos una petición, que es que la celebración de plenos y juntas generales no fuesen por la mañana ya que la mayoría de los concejales se encuentran en el trabajo. Esto no es una petición que haya formulado sólo el grupo popular, sino que también se sumaron las demás formaciones y siempre hemos tenido el no por respuesta", señala.

Para Bello "es asombroso que en ningún momento se haga mención a las ausencias de concejales de otros partidos, ya que faltaron el 50% del grupo de Levantemos y Ciudadanos y Carlos Coronado y también faltaron concejales del PSOE", recuerda.

Antes as críticas socialistas, Bello considera que "la única crisis que vive la ciudad es la de un Gobierno encabezado por su líder, David de la Encina, que está llevando a El Puerto a una imagen fija de los años 90 cuando ellos ya gobernaron esta ciudad y la dejaron como la dejaron".

Bello exige que el portavoz socialista aclare donde pasa las horas de su dedicación exclusiva como concejal y portavoz ya que "es de extrañar el gran desconocimiento de su figura en la Jefatura de Policía Local y en las dependencias de Bienestar Social".

Por todo ello, "le pido en nombre del todo el Partido Popular de El Puerto que le traslade a su líder, De la Encina y a su grupo municipal, que se dejen de mirar el ombligo y que se pongan a trabajar de inmediato en solucionar los problemas reales de los portuenses y de la ciudad".