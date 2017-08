"El PP sólo quiere bloquear y tumbar todo lo que venga de este gobierno"

El Gobierno local ha lamentado "la falta de responsabilidad, seriedad y sentido de ciudad" de la oposición municipal, destacando que "una vez más hemos asistido al bloqueo porque sí, a pesar de la mano que seguimos tendiendo a los grupos para poder impulsar los asuntos de especial relevancia para la ciudad". Así se pronunciaba ayer el teniente de alcalde de Seguridad, Ángel González, en referencia al rechazo por parte de Partido Popular y Levantemos al pliego de autobuses urbanos. Desde el equipo de Gobierno consideran que "el PP continúa con su extraña estrategia de oponerse a todo lo que venga de PSOE e IU, sin llegar al fondo de los asuntos, con un interés partidista por encima del interés común de la ciudad", comentó González, quien ha puesto en valor el documento elaborado que, como recuerda, "recoge las demandas de la plantilla incrementando su estabilidad laboral al tiempo que mejora el servicio que se presta a la ciudadanía, incorporando novedades tan importantes como el alquiler de bicicletas o el refuerzo de algunas líneas, que se suma a la tarifa de 50 céntimos implantada hace unos meses y a la renovación de algunos autobuses".

Por su parte, el primer teniente de alcalde delegado de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, lamenta que el PP "no haya participado ni en una sola de las reuniones que hemos tenido para la elaboración de este pliego. Ni siquiera se molestaron en acudir a las comisiones informativas previas al pleno". Fernández critica el hecho de que "para ser el grupo mayoritario, algo de lo que siempre alardean, tienen muy pocas alternativas y trabajan muy poco por la ciudad. Sólo quieren bloquear y tumbar todo lo que venga de este gobierno, aunque haya sido trabajado, como es el caso de este pliego, con la parte laboral a la cual el PP jamás dio voz en estos asuntos tan importantes", afirma.

Comisiones Obreras acusa a los concejales del PP de querer "castigar a la ciudad"

En cuanto al pliego en sí Antonio Fernández recalca que "es un documento muy trabajado con la plantilla, que pretende mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía para fomentar el uso del transporte público y con la inclusión de cláusulas sociales muy novedosas para los trabajadores que, poco a poco, se están consiguiendo introducir en los pliegos, gracias a la apuesta de este Gobierno por la mejora de sus derechos, como es la cláusula de subrogación, impensable con el Partido Popular", y concluye que "esta es nuestra prioridad, frente a la oferta económica apostamos por mejorar la calidad del servicio y las condiciones laborales de la plantilla", según Fernández.

Valoración del comité de empresa

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de los autobuses urbanos, Manuel Enrique, de UGT, destacaba ayer la premura de tiempo que amenaza a este contrato, que ya ha experimentado dos prórrogas y que expirará el próximo 3 de diciembre. Para Enrique "ni la ciudad ni los trabajadores nos merecemos llegar a un contrato negociado, por el mayor coste que supondría para el Ayuntamiento y por la posible pérdida de derechos que conllevaría para la plantilla".

El presidente del comité confía en que en el plazo de una semana el pliego pueda volver a pasar por pleno, quizás previa negociación del equipo de gobierno con Levantemos, ya que como dicen "con el PP no hay nada que hacer", calificando además de "vergonzosa" la actitud del portavoz popular en el último pleno.

Para Manuel Enrique el problema está ya en una dimensión "política", por lo que están "a la expectativa", aunque reconoce que la plantilla está nerviosa. También recuerda que para el comité el pliego deberá primar algunos aspectos que son los que se pueden negociar con Levantemos, como la cobertura de las plazas libres tras jubilaciones con eventuales, la reducción de la jornada laboral de 39 a 37,5 horas y las libranzas los fines de semana.

También ayer el sindicato Comisiones Obreras se pronunció al respecto de este rechazo al pliego de condiciones, saliendo al paso de las recientes declaraciones del portavoz del PP, Germán Beardo. Este sindicato asegura no haberse visto sorprendido por dichas declaraciones, ya que como dicen "viene siendo habitual su oposición a cualquier iniciativa de mejora en los pliegos de condiciones, y al parecer el PP tiene como norma rechazar todo lo que vaya a pleno, sea de la importancia que sea y aunque perjudique a la ciudad".

Según CCOO "para el PP será lógico, como oposición, votar en contra de todo lo que presente el equipo de gobierno, pero hemos de recordar lo que ocurría con el anterior gobierno del PP, y no nos referimos a la etapa de Enrique Moresco, con quien no había quien acordara nada, sino a la etapa de Alfonso Candón, con quien sí logramos entendernos muchas veces. En aquella etapa, antes de ir a los plenos CCOO se reunía con la oposición, que eran los que hoy gobiernan, y haciendo un ejercicio de respetabilidad y responsabilidad con los trabajadores o los vecinos, apoyaban lo que CCOO había consensuado con el PP de Alfonso Candón. Ahora no se apoya nada, venga de los trabajadores o vecinos o de quien venga, la lógica es el acoso y derribo al precio que sea".

Comisiones recuerda que "jamás vamos a entender, tolerar, o permitir que se juegue con los intereses de los trabajadores, dependiendo de en qué momento les viene bien a un color u a otro, cosa que parece que el señor Beardo no entiende", dicen.

Añaden desde el sindicato que "en el pliego de autobuses, la delegada de Movilidad, Carmen Ojeda, ha tenido un trato exquisito con los trabajadores, en tanto que ha intentado por todos los medios compatibilizar los intereses del Ayuntamiento, que son de los ciudadanos, con los intereses de los trabajadores".

Por último, y teniendo claro que "el PP va a seguir con su estrategia de castigar a la ciudad con todo lo que esté en sus manos", desde CCOO consideran que "otros grupos de la oposición pueden dar un giro a la política que esta siguiendo este Ayuntamiento, desmarcándose de la doctrina marcada por el PP y siendo responsables del mínimo funcionamiento de los servicios de esta ciudad a la hora de emitir sus votos en los plenos".