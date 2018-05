El PP presenta a Danuxia Enciso como nueva incorporación a su proyecto

En torno a un centenar de personas se dieron cita a última hora de la tarde de ayer en el hotel de Puerto Sherry para asistir a la presentación pública de Danuxia Enciso como nueva incorporación al proyecto del Partido Popular de cara a las próximas elecciones municipales. El candidato popular, Germán Beardo, se reafirmó en su compromiso de llevar al Ayuntamiento "a los mejores" y si bien reconoció que su formación ha cometido errores, se mostró convencido de que "voy a ser alcalde".

Beardo agradeció su compromiso a Danuxia Enciso y su familia, ya que como dijo "muchas veces meterse en política es complicarse la vida y ella no tiene necesidad". Danuxia Enciso es arquitecta de profesión y si llegara a ser concejala de Urbanismo, sería la primera vez que este área cuente con un profesional de la Arquitectura al frente.

La actual presidenta de Vistahermosa aludió al abandono que sufre la Costa Oeste

Danuxia Enciso, en su intervención, confió en "estar a la altura" y como dijo, "en una situación como la actual hay que fomentar el sentimiento. Tenemos que conseguir ser mejores personas para nuestro colectivo y para nuestro bien", y citando a Kennedy señaló: "No te preguntes qué puede hacer tu ciudad por ti, pregúntate qué harías tú por tu ciudad".

También confesó que "en las ultimas elecciones no voté al PP, ni siquiera fui a votar, porque no me convencía el PP local". En cuanto a materia de Vivienda, considera Enciso que "ya El Puerto no es solo para viviendas de segunda residencia, sino para primeras viviendas con mayor calidad y superficie. El PP dejó esto de lado porque pensaba que ya tenía a los votantes en el bote y lo pagaron en las urnas", dijo. Habló también de las urbanizaciones, haciendo referencia especialmente a Vistahermosa, de cuya comunidad de propietarios es presidenta. Señaló que los impuestos de los vecinos suponen el 4% de presupuesto municipal.

Aludió también al abandono que sufre la Costa Oeste, demandando servicios como un centro cívico, una Comisaría o centros de salud que no sean privados. "Cuando una población se triplica en verano hay que dar mas servicios", demandó.

Para Danuxia Enciso "el crecimiento de una ciudad se refleja en el aumento de la calidad de vida de sus habitantes", y no solo en su expasión. "Hemos creado una ciudad fragmentada y desaparramada, cara. No hay que buscar más desarrollos extraurbanos", afirmó. En cuanto a la movilidad, apostó por devolver la actividad al centro facilitando, por ejemplo, un buen servicio de transporte público. Por lo que respecta a la rehabilitación del centro, abogó por el registro de solares que obligue a su mantenimiento, así como por la atracción de inversores y un mejor alumbrado y limpieza.

Sobre el entorno del río, puso como ejemplo el caso de Bilbao. Durante su intervención aludió también al suelo industrial, a la necesidad de agilizar las licencias o a la de impulsar la administración electrónica.