El PP critica el elevado gasto municipal con informes negativos de Intervención

El concejal del Partido Popular Javier Bello ha criticado, a través de una nota de prensa, la aprobación de gastos por importe de 24,5 millones de euros con reparos municipales, es decir, con informes negativos por parte de la Intervención municipal.

Para el edil popular "es un sinsentido que el gobierno municipal no busque soluciones ante una forma no entendida por parte de la intervención municipal de gastar el dinero público de todos los portuenses" y añade que "el área de Personal y la de Economía no se entienden, y todo hace indicar que es por el simple hecho de que los concejales delegados de dichas áreas son de distintos partidos políticos, cada uno de ellos con intereses de cara a 2019 que hacen que tanto Antonio Fernández como María Eugenia Lara no lleguen a entenderse".

Bello recuerda que el alcalde, David de la Encina, manifestó estando en la oposición que "jamás gastaría ni un euro sin informe positivo de Intervención, porque en años anteriores el PP había gastado 2,4 millones de euros en un conflicto con Las Calandrias y eso era jugar con el dinero de los portuenses. Pues bien, De la Encina pasa de 2,4 millones con informes negativos a 24,5 millones. Ha multiplicado por 10 la ineficacia, la poca previsión y la incapacidad, ya que gracias a él casi un cuarto del presupuesto anual de nuestro Ayuntamiento se ha gastado sin que Intervención lo haya autorizado, un verdadero despropósito", afirma. Desde el PP exigen "transparencia, gestión y sobre todo altura de miras".