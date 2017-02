El PP llevará al pleno ordinario una moción para recuperar este año las banderas azules

El portavoz del PP, Germán Beardo, ha dado a conocer una moción que su grupo presentará al Pleno Ordinario del miércoles, 15 de febrero. En este sentido, comenta Beardo, "hace más de un año y medio que de la Encina se empeñó en ser alcalde de una ciudad pese a no ganar las elecciones. Ese empecinamiento está teniendo consecuencias muy negativas. Prueba de ello es que ya el año pasado nuestra ciudad se quedó sin banderas azules en nuestras playas."

Recalca que "en 2016, siendo Concejal de Turismo Ángel Quintana, se le echó la culpa a unas analíticas de la EDAR Las Galeras, haciendo un ridículo espantoso cuando publicó en la página de Facebook de Turismo El Puerto una carta de la Junta, en respuesta a una solicitud realizada por el alcalde deprisa y corriendo, que reconoce la excelencia de nuestras playas. Pese a todo, no hubo consecuencia de depuración de responsabilidades políticas ni para el alcalde ni para el concejal de Turismo y Playas, pese a que de la Encina ya pidió la dimisión de Patricia Ybarra en 2012 en un caso que no tenía nada que ver".

Beardo entiende que "sea como fuere, El Puerto no se podría permitir otro verano sin banderas azules. Ni el sector del turismo, la hostelería, ni los comerciantes. No sería tolerable que por segundo año El Puerto se quedara sin poner la calidad de sus playas en el mapa de las costas de España. Por ello y ya que el concejal de Turismo es el propio alcalde y tan en serio se toma la responsabilidad con el sector exigiremos al próximo Pleno Municipal que el concejal de Turismo haga todas las gestiones necesarias para que El Puerto recupere las 5 banderas azules que dejó el gobierno PP-PA. Y si El Puerto no volviera por segundo año consecutivo a tener banderas azules, que presente su dimisión por lesionar los intereses del turismo de la ciudad".