El PP lamenta el silencio del alcalde sobre las banderas azules

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Millán Alegre, tras el Pleno celebrado el miércoles ha querido destacar que la propuesta del PP que instaba a De la Encina a la recuperación de las banderas azules para las playas de El Puerto no salió adelante. En este sentido comenta Alegre que "a De la Encina no le interesa que El Puerto recupere las banderas azules que perdió el bipartito en 2016. Con este no a las banderas azules el alcalde se pone en contra de los intereses económicos de la ciudad. Estas banderas son un distintivo que reconoce la calidad de nuestras playas, que estando fuera de toda duda para los portuenses sí que son un reclamo para los que nos visitan", afirma el edil.

El portavoz adjunto del PP asegura no entender "cómo el alcalde y concejal de Turismo se opone a que El Puerto pueda recuperar las banderas azules que se han perdido en su mandato. Lejos quedan ya los años cuando gobernaba el PP, que la ciudad batía hasta con seis el récord de banderas azules en nuestras playas."

En este sentido argumenta Alegre que "De la Encina puede ser el único alcalde de la historia de El Puerto que por segundo año consecutivo haga que la ciudad se quede sin banderas azules, lo que sería un golpe tremendo al sector del turismo, la hostelería y el comercio de la ciudad."

Finaliza Alegre recordando que "De la Encina se negó en el pleno a contestar si se han solicitado o se ha desistido de alcanzar las banderas azules. Su silencio nos hace temer que por segundo año consecutivo no tengamos este distintivo en las playas de nuestra ciudad, por ello le exigimos que en caso de que no se consigan, De la Encina como alcalde y como concejal de Turismo, por su demostrada incapacidad, presente su dimisión".