El PP justifica su rechazo al nuevo pliego del servicio de la limpieza

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Germán Beardo, considera que el pliego que el bipartito llevó a pleno el pasado lunes, y que no llegó a aprobarse por el rechazo de la oposición, era "mediocre y reflejo de un gobierno incompetente". Beardo se pregunta en primer lugar "por qué lidera el pliego un concejal de Medio Ambiente que es trabajador en excedencia de Urbaser, que es una empresa que perfectamente puede presentarse al concurso". En segundo lugar, el popular dice que "jamás ningún gobierno ha sacado un concurso con una oferta económica valorada hasta el 70% , lo que supone una autentica subasta del servicio que pone en peligro los puestos de trabajo a medio plazo y la calidad del servicio que pagamos los portuenses con nuestros impuestos a largo plazo".

El portavoz del PP no entiende que en 2017 "se puntúe como base cero la entrada de maquinaria que funcione con gasoil. Qué menos que híbridos y de ahí a mejor hasta vehículos eléctricos. O que se plantee como mejora la instalación de bocas de riego que tiren de la red de suministro de agua potable, teniendo la opción de incluir sistemas para poder baldear y regar con aguas de uso terciario. Es lamentable el poco talento político de este gobierno, que se dice social, progresista y verde", lamenta.

Para el PP "el pliego no estaba a la altura de la ciudad, y si De la Encina y sus concejales tuviesen sentido de la responsabilidad, no tardarían ni un día en marcharse a casa si después de casi dos años no pueden ofrecer a El Puerto nada mejor". Por último añade el edil que "los trabajadores pueden estar tranquilos, porque apoyaremos la compensación del 7,4 y la subrogación de la plantilla".

Por su parte la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Silvia Gómez, considera "grave" la situación en la que queda ahora el contrato de limpieza. Ciudadanos votó en contra del pliego al entender que no existía relación entre el precio y la calidad del servicio, al tiempo que consideraban que se dejaban muchos aspectos importantes pendientes de criterios subjetivos. "Era un documento continuista y con una total falta de garantía jurídica y administrativa, como quedaba reflejado en la mayoría de los informes técnicos municipales", lamentó la edil.