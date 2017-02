El PP insiste en que se garantice por escrito el futuro de la plantilla de Las Galeras

El secretario general del Partido Popular en El Puerto, Isidoro Seco, ha señalado, tras el comunicado hecho público por Ecologistas en Acción sobre el futuro de la depuradora, que "la nula gestión del bipartito muestra una vez más que les ha cogido el toro con los asuntos de Apemsa. Desde el 1 de febrero los contratos de gestión de depuración y alcantarillado se encuentran prorrogados, cuando han tenido más de un año y medio para preparar la mal llamada remunicipalización. Entre tanto, el bipartito, lejos de rechazar el canon que percibe el Ayuntamiento por la empresa mixta en previsión de la remunicipalización prometida, acoge como agua de mayo estos ingresos. Atrás quedaron las pancartas, los escraches, y el no a los parkings para dar paso a la complacencia a los colectivos afines que defendían la gestión pública 100% de Apemsa y la no construcción de los aparcamientos. Aunque a De la Encina y su equipo, bien que les gusta hacer uso de aparcamientos privados, eso sí, cargados al erario público, pues hasta para ir a un consejo de administración de Apemsa se permite el lujo de repercutir el importe del estacionamiento para que se lo paguemos los portuenses."

Añade Seco que "es curioso como los voceros defienden a sus amos cuando el PP sólo ha pedido que se garantice por escrito la continuidad de los trabajadores en sus puestos de trabajo, sea cual sea el resultado de este proceso de dudas del bipartito en torno al modelo de gestión de la EDAR. Si a Ecologistas en Acción le molesta que nos preocupemos del futuro de los trabajadores pueden esperar sentados, como con la promesa de De la Encina y Fernández de remunicipalización de Apemsa, porque por no haber no hay ni la mesa anunciada". Finaliza Seco advirtiendo que "desde el Partido Popular, que no representamos más que a la gran mayoría de portuenses aunque al PSOE-IU y a sus voceros les moleste, reiteramos nuestra preocupación por la situación de la plantilla de la EDAR Las Galeras y exigimos a De la Encina y a Fernández que no se escondan detrás de los voceros y que garanticen por escrito el mantenimiento de los puestos de trabajo de los más de treinta empleados de la depuradora".