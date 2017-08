El PP felicita a la empresa por la gestión de los eventos del verano

El portavoz adjunto del Partido Popular, Millán Alegre, felicita a la empresa concesionaria de la Plaza de Toros "por la gran gestión realizada otro verano más, poniendo a disposición de portuenses y visitantes una amplísima oferta taurina y musical".

Alegre recuerda que "todos los eventos que se celebran en la Plaza de Toros han sido fruto de la aprobación del pliego de condiciones que actualmente rige en la Plaza de Toros que elaboró y aprobó el gobierno del Partido Popular, que por cierto el De la Encina, portavoz del PSOE entonces en la oposición, votó en contra, llegando incluso a pedir la dimisión del concejal de Plaza de Toros por, en sus palabras, nefasto pliego presentado. Antes votaba en contra y ahora disfruta del callejón en los toros y de los conciertos en el ruedo", señala el edil popular.

Alegre recalca que "la decisión que incorporó este Pliego de permitir que el empresario taurino contratase a su vez un empresario de conciertos ha permitido que artistas de la talla de Melendi, India Martínez, Vanesa Martín o David Bisbal vengan a nuestra ciudad, además de poder centrarse la empresa taurina en traer a las mejores figuras del escalafón".

Añade el portavoz adjunto que "todo eso ha sido gracias a la gestión del anterior equipo de gobierno, formado por el PP y el PA. Las semillas del trabajo de años atrás hoy están dando sus frutos y eso es algo de lo que estamos orgullosos".

El portavoz adjunto recuerda que "De la Encina lo único que ha hecho en la Plaza de Toros es a través de su concejal delegado, que por cierto se coge las vacaciones en plena temporada taurina dando muestras de lo importante que es para él la celebración de las corridas de toros, romper los candados y cerraduras de la plaza para la celebración de un espectáculo taurino que según la empresa concesionaria no podía celebrarse por no estar en condiciones el sistema eléctrico de la plaza viéndose envuelto posteriormente por una querella por parte del empresario que ha sido admitida a trámite y por la que Quintana deberá dar explicaciones al respecto a la justicia."

Para Alegre "llama la atención como De la Encina tiene la cara dura política de apropiarse de eventos que llevan celebrándose en nuestra ciudad muchísimos años. No sabemos si se los apropia porque ahora que es alcalde por accidente está descubriendo El Puerto, si antes no salía a la calle o es que hace promoción de los eventos de siempre porque su gobierno no ha hecho nada nuevo en dos años", concluye.