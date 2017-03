El PP se felicita por una condena a la plataforma 'Apemsa no se vende'

El PP se ha congratulado por una sentencia judicial que afecta a la 'Plataforma Apemsa no se Vende', en la que se condena a tres de sus miembros, Juan Clavero, María de los Ángeles Fernández Cortabarría y María del Carmen Calzado, al pago de 5.000 euros de indemnización cada uno al exconsejero delegado de la empresa municipal de aguas, Daniel Pérez Lorenzo, por el "daño moral" producido por unas declaraciones realizadas en rueda de prensa, en verano de 2015, en la que aseguraron que "aprovechó su puesto en una empresa pública para favorecer a su socio en una empresa privada en determinados contratos". Daniel Pérez presentó una demanda por dichas declaraciones, el entender que los portavoces de la Plataforma le imputaban un delito "con conocimiento de su falsedad", ante lo cual el Juzgado Número 3 de El Puerto ha dictaminado a su favor, obligando a los portavoces al pago de una multa, las costas del proceso y a la publicación íntegra de la sentencia en los medios de comunicación.

El PP se ha congratulado ante este revés de la Plataforma, creada en 2013 como oposición a la privatización parcial de Apemsa, expresando a través de su presidente Alfonso Candón, su "satisfacción frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Puerto, que condena a tres integrantes de 'Apemsa no se vende' por atentar contra el honor del ex consejero delegado, Daniel Pérez". En este sentido, Candón asegura que "hemos sido muchos los que hemos sufrido un auténtico acoso y derribo por los integrantes de esta Plataforma. Los que creemos en la independencia de poderes, estamos de enhorabuena. Se ha demostrado que el equipo de personas en el que me apoyé durante mi etapa de gobierno es gente honrada. Esta vez no les va a salir gratis a Juan Clavero, Fernández Cortabarría y Carmen Calzado la técnica del ventilador. La justicia ha dejado bien claro que no todo vale en política y es justo el reconocimiento judicial sobre la honorabilidad de Pérez, como también lo fue el archivo de la causa contra Moresco e Ybarra", subraya Candón.

La Plataforma estudiará la sentencia condenatoria y se pronunciará sobre ella en los próximos días

Recalca además que "la familia popular está contenta porque han sido muchas las campañas de desprestigio por parte de gente que juega a la política sin tener la valentía de presentarse en unas listas. Su objetivo era claro, aupar a los de su cuerda a la Alcaldía. No obstante, les ha salido muy caro. En una democracia no podemos permitir que se difame contra el honor de gente como Daniel Pérez, cuya gestión aunque les pese, fue honesta y brillante".

Candón concluye exigiendo al alcalde David de la Encina, PSOE, IU e integrantes de la Plataforma, "que pidan perdón por el daño causado a las personas integrantes del Gobierno del PP-PA, y en particular a Daniel Pérez".

Por su parte, la Plataforma Apemsa no se vende ha adelantado que hará un pronunciamiento sobre la sentencia una vez que sea valorada por el colectivo.