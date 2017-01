El PP critica que no se haya designado aún al concejal de Turismo a pocos días de Fitur

El portavoz del PP de El Puerto, Germán Beardo, ha expresado su opinión sobre la falta de concejal de Turismo. De esta forma, tras conocer que se posterga en el PSOE la entrada del nuevo concejal que iba a suplir la dimisión de Silvia Valera, ex edil de Turismo, Beardo ha comentado que "ya era grave que dimitiera la concejala de Turismo a un mes vista de Fitur, pero ahora ya nos parece una falta de respeto que a escasos días de la Feria del Turismo, El Puerto aun no tenga Concejal de Turismo". En este sentido, ironiza Beardo, "las competencias las sigue manteniendo David de la Encina, que tiene una gran consideración de sí mismo, ya que se ve capaz de dirigir él solo las concejalías de Presidencia, Gobierno y Organización, Economía y Hacienda, Fomento y Empleo, Relaciones Institucionales, Personal, Turismo, Impulsa y Apemsa".

Beardo afirma que "El Puerto y el sector no se puede permitir que no haya un concejal de Turismo dedicado al 100% a la promoción de la ciudad, aún más en tiempo de ir a Fitur, que se haya preocupado de llevar la mejor muestra de El Puerto a Madrid. De hecho, ni siquiera el resto de grupos municipales sabemos qué lleva El Puerto a Fitur. Lo único que se nos ha trasladado esta semana es un vídeo poco original pero bastante mejor que la película de terror que pensó De la Encina que era un buen reclamo el año pasado".

Para los populares, lo ocurrido demuestra que el bipartito "está agotado, sin rumbo ni liderazgo"

El portavoz de los populares considera que "no es serio que dimitiera una concejala, luego parezca que va a entrar el siguiente de la lista que hasta llega a hacer declaraciones sobre la ilusión que le hacía ser concejal, que el alcalde lo venda en una entrevista como el delegado de Fomento y Empleo y días después anuncie que no toma posesión. Es la prueba más evidente de que el bipartito PSOE-IU está agotado, sin rumbo y sin liderazgo". Finaliza Beardo comentando que mientras el alcalde David de la Encina "intenta convencer a alguien que entre a su gobierno, El Puerto sigue perdiendo días, semanas y meses con un gobierno zombi, en minoría absoluta y que es evidente que no responde a los intereses de los portuenses".

Por último, el portavoz popular señala que "desde el PP deseamos toda la suerte del mundo a quien exponga las bondades de El Puerto en Fitur, que son muchas y variadas, y de las que nos sentimos todos los portuenses muy orgullosos".