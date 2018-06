El PP denuncia el retraso en la llegada de los socorristas a las playas

El Partido Popular denunció ayer que el servicio de socorrismo en las playas portuenses no va a comenzar el día 15 de junio, sino que será retrasado debido a que el concejal de Seguridad y Protección Civil, Ángel M. González, "no ha sido capaz de sacar adelante en tiempo y forma la documentación necesaria para que este servicio esté en funcionamiento cuando los portuenses y turistas empiezan a ir a las playas".

Para Millán Alegre "es una pena que la seguridad en nuestras playas no esté asegurada por culpa de un alcalde incapaz de habilitar ni tan siquiera un servicio básico como es el de los socorristas en las playas. González se ha negado a recibir a los trabajadores, que han manifestado su intención de mantener concentraciones en la puerta del Ayuntamiento hasta que el concejal se digne a reunirse con ellos. Seguirán reclamando una indumentaria adecuada para trabajar y no aceptarán nunca que la excusa para empezar a trabajar más tarde en el servicio sea que los colegios no terminan las clases el día 15 de junio, sino más tarde".

Por este motivo el Partido Popular, a través de su portavoz adjunto, Millán Alegre, pidió ayer la dimisión de su cargo del concejal Ángel M.González.