El PP pide al bipartito que garantice los puestos de trabajo en la depuradora

El portavoz del Partido Popular, Germán Beardo, se ha mostrado "muy preocupado" por el futuro de la plantilla de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Las Galeras, tras saberse que el consejo de administración de Apemsa acordó el pasado viernes encargar una auditoría para decidir el modelo de gestión de la planta de cara a los próximos años.

Según Beardo, "en el supuesto de que el servicio se lleve mediante gestión directa los trabajadores actuales de la EDAR se verán abocados al paro, puesto que en ninguna cláusula del contrato actual de la gestión de la depuradora se establece la posibilidad de que Apemsa pueda subrogar al personal".

El PP cree que es difícil de creer que haya habido una manipulación del acta del Consejo

Para el portavoz del PP "el bipartito PSOE-IU no tiene ni idea de qué hacer con Apemsa, ya que saben que no pueden cumplir con la remunicipalización de la misma pero tampoco quieren renunciar a que el Ayuntamiento ingrese el canon anual, ni a las inversiones que la empresa mixta está ejecutando en El Puerto. De hecho las cacareadas mesas de remunicipalización de Apemsa y de la EDAR ni están constituidas ni existen, todo es humo de De la Encina para contentar a IU", asegura Beardo.

Sobre una supuesta manipulación del acta del consejo de Apemsa celebrado en octubre, el portavoz popular cree que "desde el equipo de gobierno se lanzan afirmaciones muy graves como si nada. Si no se acordó que Apemsa contratara a una mercantil para que estudiara el concurso para la gestión de la EDAR y alguien manipuló el acta, cosa que es del todo increíble, en vez de hacer una acusación tan grave bien podría José Luis Bueno (consejero por IU) haber interpuesto una denuncia en los juzgados por supuesta falsedad en documento mercantil. No obstante, no parece que tal manipulación fuese cierta cuando en el consejo celebrado el pasado viernes no se ha acordado modificar ni una coma del acta anterior. Está claro que vuelven a mentir a los portuenses. Parece que se está interpretando una comedia para hacer creer a la opinión publica una pseudo defensa de la gestión pública, cuando la realidad es otra, y es que De la Encina está aprovechando los ingresos derivados de la concesión de la gestión de Apemsa y todo hace indicar que su intención es seguir la gestión en concesión administrativa, entre otras cosas porque si no el personal que trabaja en la EDAR iría a la calle".

Finaliza el portavoz popular comentando que "una vez más asistimos al caos en el que nos tiene sumidos el bipartito, incapaz de gestionar ni de tomar decisiones, ya que por enésima vez vuelven a externalizar la petición de informe tal y como hicieron con los parkings o la fusión de empresas municipales. Desde el Partido Popular instamos a que De la Encina y Antonio Fernández no preocupen más a los trabajadores de la depuradora y se comprometan por escrito a garantizar los puestos de trabajo de los operarios de la EDAR Las Galeras en el caso de que se opte por la gestión directa del servicio".