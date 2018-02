El PP pide al alcalde que exija a la Junta que climatice los institutos

El concejal del Partido Popular, Javier Bello, ha querido reclamar al alcalde, David de la Encina, que pida la climatización de los centros de enseñanza, "ya que una de sus obligaciones es velar por el bienestar de los portuenses y en este caso no está cumpliendo con sus obligaciones, ya que en estas fechas en las que tanto frío estamos sufriendo todos los portuenses, tenemos que soportar que no sea capaz de exigirle a Susana Díaz que climatice los institutos". Según Javier Bello, los jóvenes que en estudian en ellos "no merecen estar durante 6 horas al día 5 días a la semana soportando unas temperaturas tan bajas y sin calefacción", como ya denunció también durante el verano por el calor.

En este sentido quiere incidir el concejal del PP en que "es de vergüenza que jóvenes portuenses en pleno siglo XXI tengan que estar soportando que los institutos a los que asisten a diario para desarrollar su aprendizaje no estén adaptados a las temperaturas que se vienen dando en las distintas épocas del año".

Bello afirma que el alcalde ejerce de "tapadera", ya que "su única función es taparle las vergüenzas a Susana Díaz y a sus colegas que gobiernan desde Sevilla, y no aporta solución alguna a la ciudad, sino simplemente se dedica a intentar sacar el capote para intentar esconder la ineficacia de un PSOE incapaz de dar pie con bola a la hora de gestionar los recursos públicos".

Y es que, según Javier Bello, los institutos de la ciudad que tienen algún sistema de climatización, "tan solo tienen permitido usar la calefacción las dos primeras horas lectivas del día y el resto debe permanecer apagado, imagino que para no ahorrar en la factura de la luz, ya que como todos sabemos el Ayuntamiento no tiene una relación brillante con la empresa suministradora". Para el concejal y actual secretario del PP "es bochornoso oír a estudiantes que nos dicen que tienen que llevarse radiadores de casa a las aulas de sus institutos para combatir el frío o que tienen que ir con el calentador a cuesta por los pasillos de los institutos, ya que no existe un sistema de calefacción adecuado en sus centros educativos".

Bello le exige al alcalde "que comience a preocuparse por los problemas de los portuenses, aunque sea incapaz de encontrar partida presupuestaria alguna para ninguna inversión en relación a la mejora de la ciudad".