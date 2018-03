El PP acusa a los socialistas de ir contra el mundo del toro

El portavoz adjunto del Partido Popular, Millán Alegre, ha lamentado "la doble cara de David de la Encina, que por un lado va a reunirse con ANOET Y ASOJET y cuando llega la hora de posicionarse al lado del mundo del toro portuense, de la asamblea taurina, de la escuela Gallosina y de las peñas taurinas de la ciudad vota no, porque no quieren fomentar la tauromaquia, siendo ésta una identidad propia de El Puerto". Con este voto en contra al punto presentado por el Partido Popular en defensa de la tauromaquia, Millán Alegre considera que "le están dando la espalda a estos colectivos y a todos los portuenses aficionados a este arte del toro".

Alegre no entiende "cómo una propuesta que nacía del consenso con los distintos sectores taurinos de la ciudad y en defensa del mundo del toro portuense la han votado en contra, con el único argumento del no por el no de De La Encina. Parece que tiene una doble cara, cuando por una parte no pierde el tiempo en reunirse con grandes empresarios taurinos y por otra dice no al mundo taurino de El Puerto".

Alegre, ante el rechazo del punto por parte del PSOE, IU y Levantemos, el Partido Popular se compromete a llevar esta moción en su programa electoral "y llevarla a cabo cuando lleguemos al gobierno", dicen.

Con respecto a la noticia de haberse quedado desierto el pliego de la Plaza de Toros, el PP tiene "serias dudas de que verdaderamente De la Encina y Quintana estén a favor del mundo de la tauromaquia, porque todo parece indicar que el pliego que ha quedado desierto se ha hecho para que no venga nadie y así echar tierra sobre el mundo del toro, de otra manera no se entiende que no estén a favor de la tauromaquia y de los distintos sectores taurinos de El Puerto", concluye.

Por su parte para la formación Andalucía por Sí "el tiempo ha mostrado la ineptitud de este equipo de Gobierno de De la Encina y Antonio Fernández: todo lo que tocan o bien lo empantanan, o lo ponen en riesgo o nos termina costando el dinero a todos los portuenses", dice Antonio Jesús Ruiz.

El andalucista considera que "han tenido tiempo más que suficiente para haber realizado un pliego con la participación de todos los afectados, con el pulso de los empresarios, que al final son los que tienen que presentar las ofertas, y con el tiempo suficiente para que nuestra Plaza de Toros sea un motor económico para la ciudad no solo en temporada estival, sino durante todo el año", dice Ruiz.