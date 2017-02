El PP aconseja a la Coordinadora no entrar en el Consejo de Suvipuerto

El Partido Popular, a través de su edil Consuelo Lorenzo, ha dado a conocer su posición ante la propuesta realizada públicamente por el alcalde, David de la Encina, que ha propuesto a los miembros de la Coordinadora de Viviendas ser consejeros en la empresa municipal Suvipuerto, en sustitución de los consejeros del Partido Popular que presentaron su renuncia en octubre del pasado año 2016.

Consuelo Lorenzo tacha de "trampa" esta propuesta, ya que considera que el alcalde "lo que trata de ocultar es que nadie de su partido quiere hacerse cargo de esa responsabilidad". Y es que, como expone la concejala popular, "ser consejero de una empresa mercantil, aunque sea de titularidad municipal, implica ser responsable directo de la correcta gestión de la misma. Los consejeros pueden llegar a responder con su propio patrimonio personal de dicha gestión, que debe ser acorde a lo que la legislación vigente impone, pudiendo ser esa responsabilidad de naturaleza penal". Según Lorenzo, "ante la situación actual que vive Suvipuerto, sin gerente ni consejero delegado, teniendo que asumir sentencias judiciales que ponen en cuestión la actuación de la empresa durante los años de gobierno de IP y PSOE, es normal que De la Encina en cuatro meses no haya encontrado en su entorno a nadie dispuesto a cargar con esta responsabilidad, por eso de forma taimada y desvergonzada la ofrece ahora a la Coordinadora", señala.

Una empresa interesada en Las Beatillas se está reuniendo con los grupos municipales

Desde el PP recomiendan a los miembros de la Coordinadora de Viviendas "que se asesoren bien antes de asumir los cargos de consejeros y exijan la información completa de la empresa". En opinión de Consuelo Lorenzo, "tras el contraste de esa información completa podrán ver cómo estaba en 2015, cuando el PP las dejó de gestionar, y la deriva negativa que han tomado desde la llegada del actual gobierno PSOE-IU disparándose la deuda", al tiempo que les pide "que no se dejen engañar con una nueva mentira del alcalde, quien ya quitó a los consejeros delegados porque no encontró a nadie que asumiera el trabajo y la responsabilidad de un cargo así sin cobrar".

Finalmente, desde el PP quieren recordar a la Coordinadora que "fueron la falta de información y las operaciones de dudosa legalidad que desde el Gobierno de izquierdas se proponía que adoptara el Consejo de Administración las que obligaron a los consejeros que representaban al PP a renunciar a sus cargos y evitar a esas personas el riesgo de incurrir en responsabilidad jurídica por una mala gestión mercantil", porque como concluye Lorenzo "las decisiones se toman en el despacho del alcalde, que las impone sin consenso, ni informes técnicos favorables, ni información previa al Consejo, pero las responsabilidades derivadas de esas decisiones recaen directamente sobre cada uno de los consejeros, en cuanto administradores sociales".

Por otro lado, la edil popular también denuncia que "la parálisis e incapacidad de gestión del bipartito lleva a la ciudad a situaciones inéditas" y explica que la semana pasada, la oposición fue citada por el concejal de Urbanismo, mediante un escueto correo electrónico, a una reunión para tratar una posible modificación del PGOU. A la misma acudió la popular Consuelo Lorenzo y para su sorpresa, " la reunión no había sido auspiciada por el Gobierno local sino por una empresa que pretende desarrollar una interesante propuesta para la ciudad". Según Lorenzo, la propia empresa era la que había pedido que la oposición estuviera presente en la exposición de un ambicioso proyecto agroalimentario con una inversión prevista de más de un millón de euros y que reportará un indudable beneficio en varios sectores, recalcando que "es inaudito que sea la propia empresa, y no el equipo de gobierno, la que busca la participación y el consenso de todos los grupos políticos en un asunto de importancia para la ciudad".

En palabras de la edil popular, "resulta inconcebible que la empresa promotora del proyecto sea más consciente que el bipartito de la necesidad de sacar adelante, con el apoyo de todos, inversiones de este tipo y sea la que esté trabajando para buscar todas las condiciones necesarias para que su proyecto sea una realidad".

Para el PP es "vergonzosa la nula capacidad política del alcalde, único responsable del estado catatónico que presenta el Ayuntamiento, porque el principal problema no es que no tenga suficientes apoyos, sino que ni siquiera busca lograrlos. No es capaz de sentarse con la oposición a dialogar y tender puentes, y de hecho en la reunión del lunes ni siquiera estuvo presente. No propicia el entendimiento porque le es más cómodo echar la culpa de su inactividad a la oposición, en especial al PP. La consecuencia es que son otros los que tienen que hacer el trabajo que él rehúye", concluye la edil del PP.