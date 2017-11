PP y Ciudadanos meten el dedo en la llaga del desencuentro entre PSOE e IU

Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos realizaron ayer sus respectivas valoraciones del pleno celebrado en la tarde del miércoles. El portavoz del Partido Popular, Germán Beardo, lamentó que "el bipartito no llevó ningún asunto de gestión al pleno, meros trámites administrativos que no salieron porque no tienen mayoría cualificada", recordando que "con ocho concejales no se puede pretender gobernar una ciudad de 90.000 habitantes. La persistencia es una actitud irresponsable de PSOE e IU", afirmó.

El portavoz popular añadió que "PSOE e IU ni siquiera se ponen de acuerdo para votar. El PSOE quiso sancionar a una funcionaria, incoó el expediente y lo trajo al pleno e IU votó en contra. Eso sumado a que IU se muestra también contrario a la política de bombo y platillo de Quintana con las ARGs que ya también denunciaron los vecinos, evidencia que este gobierno está agotado y han convertido lo que debería ser el gobierno de la ciudad en el ejército de Pancho Villa". Los populares consideran la situación es "insostenible" y creen que "no se puede esperar a 2019 por la obcecación de De la Encina".

Beardo cree que "es una pena que llevemos propuestas a pleno que son las reclamaciones de los vecinos como la actuación de pintado, acerado, limpieza y mantenimiento de la Barriada de las Nieves y el bipartito PSOE-IU nos vote en contra. Estamos ante un desgobierno que está dañando mucho a la ciudad y el máximo responsable es De la Encina", asegura.

Por su parte la portavoz de Ciudadanos El Puerto, Silvia Gómez, destaca también el "desgaste del bipartito" y considera significativo "el hecho de que IU realice un voto en contra de una moción que viene a pleno por el equipo de gobierno", ha expresado con extrañeza la concejala de la formación naranja. "Es más, en el día de hoy los medios publican una nota de IU dando un toque de atención a su compañero de gobierno por la Ordenanza de ARGs, algo que demuestra lo que desde la oposición venimos puntualizando hace meses, que no es otra cosa, que el hundimiento del equipo de gobierno", señala la edil.

En cuanto a sus propuestas, Ciudadanos presentó dos mociones que fueron acogidas favorablemente por el pleno. Una fue la adhesión a una propuesta del Ayuntamiento de Jerez para la creación del 'Tren del Vino', como producto de promoción turística conjunta. También recuerdan que "hay que seguir avanzando en la accesibilidad de la ciudad desarrollando medidas para facilitar la vida de todas las personas con discapacidad y para ello, proponemos seguir trabajando en la señalética a través de pictogramas que consisten en placas o adhesivos que representan de una manera simplificada y muy visual el elemento que se quiere señalizar".