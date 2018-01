Obligan al Ayuntamiento a devolver la plusvalía cobrada a un propietario

Un vecino de El Puerto recuperará el dinero que pagó en el año 2014 al Ayuntamiento de El Puerto en concepto del impuesto de Plusvalía, después de haber vendido un piso y un garaje ubicados en el número 15 de la avenida de la Libertad. Así lo dicta una sentencia del Juzgado de Contencioso Administrativo Número 3 de Cádiz, cuya magistrada Carmen Marced estima íntegramente la demanda presentada por el propietario y acuerda que este vecino recupere los 2.125,99 euros que pagó al Ayuntamiento.

El demandante ha estado representado por el bufete de abogados Ortiz, con sede en Cádiz.

Los hechos se remontan al año 2014, cuando el recurrente vendió una vivienda y una plaza de garaje por un precio total de 190.000 euros, cuando anteriormente los había comprado por 288.500 euros en el año 2007. No obstante, y pese a que había vendido estas propiedades a un precio muy inferior al que las compró, el Ayuntamiento de El Puerto le giró un impuesto de Plusvalía por importe de 2.125,99 euros, sin tener en consideración que el ciudadano había vendido la vivienda por un precio sensiblemente inferior al que la compró.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 3 se hace eco de otra reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que si bien no anula el impuesto, sí anula su aplicación automática en casos en los que no haya revalorización, ya que el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, sino la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo. Es decir, el sólo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo.

Estas circunstancias, explica el Tribunal Constitucional, impiden al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir "de acuerdo con su capacidad económica".

Esta sentencia es pionera en los tribunales de la provincia de Cádiz, después de que saliera la del Constitucional en mayo de 2017. Se abre ahora un campo para que todos los afectados puedan reclamar judicialmente este impuesto que en su día pagaron indebidamente a sus ayuntamiento, con sus intereses y costas.

A los pocos días de dictarse la sentencia, el propio Ayuntamiento portuense emitió un decreto mediante el que se acataba la misma y se acordaba la inmediata devolución del importe de la plusvalía, así como 307,64 euros en concepto de intereses de demora al afectado. Según el bufete, no es habitual que las administraciones acaten tan pronto una resolución judicial.