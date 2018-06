Nuevas quejas por el retraso en el pago de ayudas a las asociaciones

La Asociación de Personas Afectadas de Parkinson y Familiares de El Puerto de Santa María ha querido hacer públicas sus quejas con respecto al pago de subvenciones municipales, sobre todo a raíz de que, por culpa de un retraso en el cobro de la ayuda que se les concedió para el año pasado, ahora tengan que devolverla con un recargo.

Como explican los responsables de la asociación Milagros Maraver y Antonio Cairón, su entidad solicitó una ayuda para sus gastos de funcionamiento en mayo del pasado 2017, en concreto para ese mismo ejercicio en el periodo de julio a diciembre. Pero llegó el final del ejercicio y ni siquiera se les había comunicado la concesión de la ayuda solicitada, por lo que la entidad no pudo realizar ningún gasto, al no disponer de un colchón económico para afrontar los gastos a la espera de la ayuda. Hay que tener en cuenta que esta asociación lleva poco más de un año trabajando y era la primera vez que solicitaba esta subvención.

Así las cosas, a finales de febrero de este año reciben, al fin, la noticia de que se les ha concedido una ayuda de 4.650 euros, y que tienen un plazo para efectuar y justificar los gastos hasta finales del mes de marzo, es decir, poco más de un mes.

En tan corto espacio de tiempo la entidad únicamente pudo gastar una mínima parte de la ayuda, unos 1.500 euros, justificando este gasto el pasado 22 de marzo. Desde entonces, conscientes de que debían devolver los 3.000 euros restantes, aseguran haber ido prácticamente a diario al servicio municipal competente para interesarse por la devolución en tiempo y forma, pero no fue hasta ayer cuando los funcionarios les facilitaron el documento necesario para realizar dicha devolución, eso sí, con la desagradable sorpresa de que ahora tienen que pagar un recargo de 42 euros por haberse excedido en el plazo de la devolución, que expiraba el 31 de marzo.

Desde la entidad se sienten estafados y lamentan que no son la única asociación a la que el retraso en los pagos les está causando problemas. En este caso son 45 socios con cuyas aportaciones se atiende a 18 enfermos, a los que se presta servicios como una psicóloga, un logopeda y una fisioterapeuta. Piden, por tanto, que las subvenciones se paguen en tiempo y forma para evitar estos inconvenientes a asociaciones humildes como la suya, que no puede permitirse adelantar un dinero que no tienen.