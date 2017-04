Nuevas iniciativas para conseguir la construcción de la comisaría

La junta directiva de la Flave junto con los representantes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP); Carmen Velayos, secretaria general provincial; Rubén Gutiérrez Rave, secretario local; y Francisco Camacho, secretario de Asuntos Jurídicos celebraron una reunión con Francisco Javier Cano Leal, Diputado por Cádiz de Ciudadanos, que estuvo acompañado por Silvia Gómez, portavoz de Ciudadanos por El Puerto y Mayte Mas Morate, portavoz en San Fernando de dicha formación.

La reunión se enmarca en las reivindicaciones de la plataforma 'Por un Puerto Digno', que exige la construcción de una nueva comisaría de Policía Nacional. Tras la intervención de la presidenta de la Flave, Milagros Muñoz, habló Enrique Valle Rincón, portavoz de la Federación en materia de Seguridad, que hizo un resumen del estado de la cuestión, que se ha llevado desde el año 2000 al Ministerio del Interior a través de la Plataforma de Seguridad compuesta por varios colectivos locales, llegándose a conseguir la cesión de unos terrenos en la zona de Angelita Alta en 2007, que están a falta de la dotación económica en los presupuestos generales para la construcción de las instalaciones.

Por su parte, los representantes del SUP trasladaron a los representantes políticos la situación real que soportan los trabajadores de la policía, ya que la Comisaría actual fue construida en 1976 para una capacidad de 100 funcionarios y en la actualidad los efectivos policiales son 524, de los que 260 dependen de la comisaría de El Puerto y el resto están adscritos a Puerto Real, hospital y penales. Esto significa que casi se ha triplicado la plantilla pese a que estar bajo mínimos, demandando más personal por el grueso de trabajo que realizan, pues con tres penales no dan abasto, según afirman. Todo ello, con unas instalaciones que no dan respuesta a las necesidades, pues en los despachos capacitados para dos escritorios hay cuatro , no se puede pasar por el archivo por estar saturado, no hay accesibilidad, ni aparcamiento específico para la policía; un 30% de la plantilla que no tienen taquilla, falta de vestuarios y duchas, no hay galería de tiro. En definitiva, un edificio que a día de hoy no pasaría una inspección de riesgos laborales, sin olvidar que la dependencia de la policía para sacarse el carnet o renovación se traslado a un edifico del SAS, que está masificado por falta de espacio y personal, lo que va en perjuicio de la ciudadanía que tiene que esperar más de dos meses para cualquiera de los trámites.

La Flave critica que no hay un compromiso del Gobierno de la nación para que se construya la comisaría, pese a que en la ciudad hay tres cárceles y las infraestructuras son precarias y están deterioradas. "El CNP se merece unas instalaciones a la altura de su profesionalidad para dar respuesta a la realidad de la seguridad portuense y nosotros merecemos la atención y seguridad a la altura de los impuestos que pagamos", afirma la Flave.

Por su parte, según una nota de Ciudadanos, el diputado Francisco Javier Cano llevará una pregunta al Congreso sobre esta cuestión, que considera "de gran necesidad", al repercutir en materia de seguridad.