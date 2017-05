"Nadie nos va a borrar como asociación de vecinos jamás"

De nuevo la Federación Local de Asociaciones de Vecinos portuense (Flave) se encontró ayer manifestándose ante un posible cierre de su sede por falta de recursos. Como ya pasara en 2011, esta Federación se ha topado con un retraso en la subvención municipal, única fuente de ingreso, y sin dicha prestación se dificulta el camino para seguir con la labor que efectúan cada día.

Esta Federación vecinal necesita tanto para el mantenimiento, el pago de una administrativa que trabaja en la sede y las diferentes actividades que realizan para todos los barrios portuenses un total anual de 25.000 euros.

La Flave cuenta para su mantenimiento y sus actividades con 25.000 euros anuales

Una cantidad que según el convenio firmado con el Ayuntamiento, se debería haber librado 15.500 euros en los primeros meses de 2017, cosa que no se ha realizado, según afirman desde la Federación "por problemas de la documentación presentada, que no estaban del todo claro para fiscalizar la subvención". Un hecho que no entienden, ya que "la documentación siempre la hemos presentado de la misma forma, incluso en el primer año en el que el equipo de Gobierno actual entró en el Ayuntamiento y no nos pusieron ninguna pega".

La presidenta informó que el concejal de Economía le aseguró que ya estaba todo solucionado y que el miércoles ya tendrían el ingreso. No obstante, la Flave manifiesta que "no podemos esperar ni un día más y nos vemos obligados a mantener nuestra postura".

En esta concentración que tuvo lugar en la sede de la Flave, en la plaza Jaime San Narciso, se contó con la presencia de decenas de portuenses, diferentes concejales de la Corporación, la gestora de AxSí, diversos colectivos de la ciudad y con presidentes de las federaciones vecinales de San Fernando, Cádiz y Arcos que mostraron su apoyo a esta entidad.

Todos los presentes realizaron un acto simbólico al finalizar la concentración, que consistía en 'abrazar la Flave', donde los asistentes rodearon la sede de la Federación Vecinal con la canción Resistiré sonando por casi todo el barrio de Malacara. Pese a esta situación, según afirman la presidenta, Milagros Muñoz, y su tesorero, Francisco Javier Roselló, el cierre de las puertas hasta que se efectúe el pago "no significa que la Flave deje de desarrollar la actividad de denuncia, reivindicación y servicio a los vecinos portuenses".