NNGG pide un plan especial de comercio para las fechas navideñas

El presidente de NNGG y concejal del PP, Javier Bello, ha pedido la elaboración de un plan especial de comercio para El Puerto, algo que según afirma "es necesario en unas fiestas como estas". El concejal entiende que desde las áreas de Comercio y Fiestas "se deberían llevar a cabo actuaciones conjuntas y coordinadas para que la Navidad fuese un revulsivo para los comerciantes, que durante todo el año esperan el mes de diciembre como agua de mayo".

Bello considera que esa coordinación "este año podría haber sido mucho más fácil, ya que el delegado de gobierno que dirige Comercio y Fiestas es la misma persona, Ángel Quintana". No obstante, critica que a Quintana "hacer una estrategia conjunta de sus áreas para conseguir que los comerciantes del centro se vean beneficiados no le ha parecido una buena idea. A la vista está, ya que no lo ha realizado".

Según el concejal del PP, el centro de ciudades vecinas como Jerez, Cádiz, Sanlúcar o Rota, "viven estas fechas con ilusión y con las calles a rebosar. Y los comerciantes viven este mes como un balón de oxígeno para el invierno". Bello critica que "estas son las segundas navidades que Quintana es concejal y el centro sigue vacío, aunque él pensara que con encender las luces casi en Tosantos todo estaba solucionado". De este modo, pide "que se ponga a trabajar por la Navidad del año que viene", y se ofrece a participar.