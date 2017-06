Hoy comienza la Muestra de Teatro Portuense en el Muñoz Seca

La XXXIV Muestra de Teatro Escolar Portuense se celebrará esta semana en el teatro municipal Pedro Muñoz Seca, con la participación de siete centros escolares de la ciudad.

La muestra comenzará hoy miércoles, 7 de junio, y se prolongará hasta el sábado 10. En concreto se representarán siete obras: Un, dos, tres… resistiré, por parte del Grupo de Teatro Afanas Lodelmar; el musical Aladdin, que pondrán en escena los estudiantes de Las Esclavas; Todo para el alma y el cuerpo, por parte del CEPER La Arboleda; Romeo y Julieta, del colegio de Las Carmelitas; La herencia de Barbarosa, del CEIP José Luis Poullet; Hasta aquí hemos llegado, que pondrán en escena los estudiantes del IES José Luis Tejada; y el musical Let me be, del IES Pintor Juan Lara.

Como ha recordado la teniente de alcalde de Educación, Ana María Arias, "esta muestra está incluida en la Oferta Educativa Municipal y en ella podremos disfrutar de las obras que los grupos de los diferentes centros educativos de la ciudad han ido ensayando durante todo el curso".

Todas las obras se representará en horario de tarde, y la entrada es libre y gratuita para todas las personas que quieran asistir a las representaciones.