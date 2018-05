He vuelto por unos días a El Puerto y me he encontrado con lo que me temía: más comercios cerrados que la última vez en un centro que sufre el gravísimo problema de su despoblación.

Despoblación que tiene mucho que ver con el traslado, décadas atrás, de muchas familias con hijos a otros barrios de la ciudad y en especial a las urbanizaciones.

Los políticos han de exigir a los funcionarios municipales que faciliten la rehabilitación de edificios

Los comerciantes y los dueños de bares y restaurantes se quejan de que no hay suficiente demanda, algo más que evidente cuándo uno entra en el mercado y ve cómo han cerrado incluso algunos de los puestos que allí había.

Quienes viven en las urbanizaciones no sienten necesidad alguna de acudir al centro bien porque no van a encontrar lo que buscan, bien por la dificultad de aparcar el coche o porque todo les resulta más fácil comprar en los centros comerciales de los alrededores.

Como hago siempre que vuelvo a la ciudad de los cien palacios, me paseo por su casco histórico para seguir admirando las huellas que quedan de su rico pasado.

Siento entonces una profunda tristeza al ver el lamentable estado de muchos de sus edificios, las redes que protegen los balcones que amenazan con caerse, los bloques de hormigón que, ocupando la acera, sostienen alguna fachada.

Me pregunto si muchos se han acostumbrado ya tanto a ese estado de cosas que ni siquiera les sorprende esa progresiva decadencia, que exigiría medidas urgentes.

Dicen algunos que no hay que criticar a El Puerto porque perjudicaría al turismo y sería darle la puntilla definitiva. Sin embargo, disiento: sólo criticando lo que está mal y proponiendo soluciones podremos salvar el casco histórico.

Hace falta diseñar un modelo de ciudad, que no creo que pueda ser otro que turístico, y, lo que es más difícil, deben los partidos que remar todos en la misma dirección sin dedicarse, como suelen, a lanzarse mutuos reproches.

Y los políticos han de exigir a los funcionarios que prestan servicio en el Ayuntamiento que faciliten los trabajos de rehabilitación de edificios y embellecimiento de fachadas en lugar de poner continuas pegas que sólo disuaden a quienes tratan de hacer algo.

La burocracia es, según los unánimes testimonios de vecinos, restauradores y comerciantes, el peor enemigo de El Puerto de Santa María. Es preciso sacar a quienes trabajan en el Ayuntamiento de su zona de confort.

Y sobre todo hay que dar facilidades a los dueños de edificios o inversores para que puedan rehabilitarlos y convertirlos bien en residencias particulares, bien en pequeños hoteles con encanto pues es la única forma de repoblar el centro, darle vida y dinamizar la economía local.

Es preciso buscarles a las bodegas, en muchos casos desde hace tiempo abandonadas, nuevas funciones. ¿Por qué no aprovechar esos espacios singulares para albergar algún nuevo museo? A uno se le ocurre un museo del comercio transatlántico, de los cargadores a Indias o de la pesca.

He oído de alguien que quiso ofrecer hace algún tiempo a la ciudad su valiosísima colección de instrumentos musicales africanos sin encontrar respuesta por parte del Ayuntamiento. Un museo de ese tipo atraería sin duda nuevos visitantes y permitiría además organizar conciertos.

¿Por qué no podrían también las bodegas acoger talleres para jóvenes artistas de todo el mundo, quienes invitarían a su vez a venir a familiares y amigos, todo lo cual dinamizaría la economía local?

¿Para cuándo recuperar las dos márgenes del río y sobre todo hacer un paseo que permita ir andando por la orilla derecha del Guadalete hasta la Puntilla? ¿Por qué tener que seguir soportando esos aparcamientos de superficie que todo lo afean?

Hace falta imaginación, pero sobre todo apoyar con entusiasmo, y no poner trabas, a quienes tratan de hacer cosas en beneficio del futuro turístico de esta ciudad, que perdió para siempre otras industrias que hicieron en su día su riqueza.