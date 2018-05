Mayoristas de la lonja muestran su malestar por el nuevo sistema de concesión de puestos

José Soriano es el dueño de Pepín Soriano, una empresa mayorista de pescado que, desde 1977, ejerce su actividad en uno de los puestos del mercado de la lonja. En concreto Soriano lleva "41 años trabajando, sin ningún tipo de problemas y sin faltar a ningún pago"; pero, a pesar de todo, su empresa, junto a otra igual de veterana, podría perder su lugar en el mercado pesquero.

Esta situación se plantea tras el último concurso realizado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC). En este procedimiento, que ha sido adoptado recientemente (desplazando al tradicional sistemas de autorizaciones administrativas), algunos de los empresarios han solicitado la concesión de un segundo puesto. "Al principio salieron 20 plazas a licitación para 18 solicitantes", explica José Soriano. "En este caso no habría problema, ya que sobran dos plazas. El conflicto está en que cinco solicitantes quieren optar a un segundo puesto", detalla el empresario. "La solución ha sido coger las dos plazas que sobraban y ofrecer también las de los tres empresarios que han ofrecido menos", declara Soriano, haciendo referencia a su caso y al de las otras dos empresas que, por el momento, se han quedado al margen. "La gente se ha vuelto loca. Yo he sido realista y he propuesto lo que sé que voy a vender. Si tú dices que van a ser 800.000 euros tiene que ser así ya que, si no, tienes un problema. La APBC factura por la cantidad que has ofrecido. Ni más ni menos", explica Soriano sobre su oferta.

Por el momento se continúa a la espera de la lista de baremación definitiva de la Autoridad Portuaria. Aún así, Soriano ya se prepara para el resultado y no descarta, con la ayuda de Asoven (la asociación de personas que trabajan en la venta de pescado al por mayor en la lonja), la impugnación del concurso.