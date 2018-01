La familia de Marta del Castillo agradece los poemas remitidos por un joven portuense

La familia de Marta del Castillo ha agradecido al portuense Francisco Dávila Rosso el envío de dos poemas dedicados a la joven sevillana asesinada hace ahora nueve años.

Los padres de la chica han traslado en los últimos días al autor su más efusivo agradecimiento por esta muestra de afecto, y han compartido los poemas a través de las redes sociales.

Francisco Aurelio Dávila Rosso recuerda que "el caso Marta del Castillo ha sido muy importante para la sociedad, puesto que por él se consiguió incluso una reforma en la Ley del Menor por parte del Gobierno.

En el año 2009, cuando se cometió el crimen, Francisco Dávila tenía tan solo dieciséis años , solo uno menos que Marta del Castillo. "Su historia se ha quedado para siempre en mi corazón y su nombre no se me podrá olvidar jamás", explica, y añade que "desde entonces, la lucha en la que sus padres combaten día a día ya no solo por su hija, sino por todos aquellos que hayan podido pasar y pasan por lo mismo, me ha inspirado profundamente en muchas de mis composiciones poéticas", explica el joven dramaturgo y poeta portuense.

Se cumplen nueve años ahora de este crimen sin que hasta la fecha haya aparecido el cadáver de Marta del Castillo y como recuerda el escritor "son nueve años en los que nadie ha dejado de pedir justicia, esa en la que ya no cree la familia Del Castillo Casanueva. Hoy no puedo dejar de acordarme de ella y dedicarle, como en otras ocasiones, mis versos más sentidos", explica.

Los poemas llevan por título A mi musa durmiente y Durmiendo sobre su falda.