Malestar en la Flave por la falta de una comunicación fluida con Participación

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) ha criticado que a tan sólo dos días de final de año, la Concejalía de Participación les comunicara que todas las solicitudes de subvención municipal realizada por las asociaciones vecinales tienen incidencias. Afortunadamente, según la Flave, son subsanables, "pero no todas las asociaciones podrán subsanarlas por falta de tiempo, pues tan solo contaron con la mañana de ayer, día 29, para arreglarlas. Es lamentable que estas incidencias se notifiquen faltando sólo un día hábil del año, cuando los expedientes están iniciados desde septiembre, debido a la mala gestión del Ayuntamiento, o a las ganas de acabar con el movimiento vecinal". La Flave añade que "es una historia que se repite", ya que en 2016, "a 30 de diciembre había asociaciones recorriendo los pasillos municipales tratando de subsanar los expedientes". La Flave lamenta que a cada paso que dan las asociaciones "siempre hay alguna cuestión que arreglar, y no son formas ni maneras de comunicarlas". Las asociaciones exigen "mayor rigor y formalidad, respeto, y el cumplimiento de los plazos de notificaciones como está recogido en el Reglamento de Participación Ciudadana, que está para cumplirlo, no para tenerlo guardado en un cajón".

Las asociaciones vecinales dicen sentirse "huérfanas de concejal de Participación que vele por ellas; ya que si no fuese por el técnico del área, las asociaciones estarían perdidas. Una vez más, queda patente que falta voluntad para cumplir los compromisos adquiridos con las asociaciones, no es de recibo someternos a esta presión".