Luz verde de la Corporación al pago de las sentencias pendientes contra Suvipuerto

La sesión de ayer sirvió también para dar luz verde a la utilización de una partida procedente del fondo de contingencia municipal, por un importe de casi 300.000 euros, para el pago de las sentencias pendientes por parte de Suvipuerto a varias comunidades de vecinos por la aparición de defectos de construcción en sus promociones.

Se trata de tres sentencias diferentes para cuyo pago ha existido una negociación entre el Ayuntamiento y las comunidades afectadas, reduciéndose considerablemente la cantidad pendiente de pago. Se trata de un asunto que viene coleando desde el año 2012, aunque el anterior equipo de gobierno no lo afrontó y está siendo el bipartito el que está saldando el pago de estas deudas.

En este caso todos los grupos de la oposición se abstuvieron, advirtiendo tanto Levantemos como Ciudadanos que si bien los vecinos están en su derecho a recibir el pago, no debe ser el Ayuntamiento quien corra con las obligaciones de una empresa municipal. Matilde Roselló, edil de Vivienda y presidenta de Suvipuerto, confió en que no haya más imprevistos de este tipo y justificó el uso de este dinero para saldar la deuda con las comunidades afectadas, si bien anunció que el siguiente paso será pedir responsabilidades a los técnicos de las empresas constructoras que levantaron los edificios. La empresa ha quebrado y no se podría ir contra ella, pero según dijo Matilde Roselló sí se mantienen las responsabilidades de los profesionales que dirigieron y supervisaron las obras.

Finalmente, el pleno extraordinario abordó la modificación del Plan de Ajuste necesaria para el contrato provisional de mantenimiento de las pistas deportivas, un punto que también salió adelante con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos.