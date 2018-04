Libertad sin bombas, por favor...

El Foro Social Portuense se suma al repudio mundial contra la política de guerra de Washington, Londres y París, tras el triple ataque militar contra Siria perpetrado en la madrugada de este sábado sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Y añade su repudio a la política de vasallaje del gobierno de España, que colaboró activamente permitiendo que desde nuestro territorio saliesen barcos y aviones a lanzar misiles.

El millón de muertos de las no armas de destrucción masiva en Irak, nos sigue removiendo el estómago y la conciencia, porque sabemos cómo se las gastan para extender la “democracia y la libertad” masivamente. Eso sí, bien en países con estándares de vida muy altos que poseen petróleo, gas o cualquier otro tipo de riqueza, no regalada directamente a sus multinacionales, bien en países que se desvíen de la línea de la obediencia y el vasallaje.

El Foro Social denuncia que el séptimo país del mundo que más armas exporta, es España, y los seis primeros del ranking, quieren guerra, les da igual lo que quieran sus pueblos y les dan igual los pueblos que van a ser masacrados. Porque si de armas químicas se tratase sólo mirar al Rif, esa república que regalamos a la monarquía Alawita, donde en el ranking la marca España está muy arriba, allí se estrenó su macabro uso, para matar “rebeldes” decían. Y siguen matando sus secuelas y sus secuaces, unas en forma de cáncer, los otros reprimiendo a quienes piden escuelas y hospitales.

Siria, como Afganistán, Irak y Libia, tiene enormes riquezas. El país de los talibanes que ha vuelto a la edad media, tuvo un hombre en el espacio tan sólo hace veinte años. En la Libia de Gadafi, becaban a mujeres y hombres la especialidad universitaria en cualquier parte del mundo, hoy, tras el huracán de “democracia y libertad” se venden esclavos y es una de las zonas más inseguras del planeta. Irak sigue en guerra, con una parte ocupada por ese otro ejército tan poco islámico que promueven y sufragan dictaduras como la Saudí.

En el Foro Social opinamos que son los fabricantes de armas/muerte quienes quieren guerras entre pueblos, los pueblos del mundo claman por la paz, no hacen falta encuestas, no hay excusas ni justificaciones, por insistente que sea la machacona propaganda de los que trabajan para extender la muerte y la sinrazón. Cualquier imagen de dolor, manipulada o no, debe conmovernos. Pero el dolor debe conmovernos más allá de la imagen.