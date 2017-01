Levantemos propone fijar una tasa a las eléctricas por el uso de terrenos

El grupo Levantemos, por medio del concejal Javier Botella, ha propuesto el estudio e implantación de una nueva tasa que grave a las empresas eléctricas y de gas por la utilización del dominio público de sus instalaciones de transporte de energía. También proponen invertir en un seguimiento exhaustivo de la tasa ya establecida a las mismas empresas eléctricas y de gas que operan en El Puerto, "por la utilización privativa o el aprovechamiento especial que hacen de terrenos públicos para sus instalaciones de suministro de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos".

Tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo, la propuesta de Levantemos es "establecer el cobro de una cantidad fija por cada metro lineal de suelo público que, dentro del término municipal, sea atravesado por las instalaciones de transporte de estas empresas, los tendidos eléctricos o canalizaciones de gas. El alto Tribunal reconoce "la absoluta legalidad de estas tasas, así como las tarifas resultantes de un informe técnico económico que ha sustentado el cálculo de dichas tarifas declarándolo justificado y conforme a Derecho".

En la actualidad en El Puerto se les cobra a dichas empresas el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal. "En teoría, porque esos datos son ofrecidos por la propia empresa y es muy fácil que la declaración responsable no incluya todos los ingresos de su actividad".

Botella destaca que supondría una fuente de ingresos crucial en un momento de necesidad de liquidez para los ayuntamientos. En segundo lugar, el cobro de las tasas "es un derecho de la ciudadanía, es importante notar que estas tasas no gravan el uso de terrenos privados, sino exclusivamente a las instalaciones asentadas sobre suelo público, que son de todos los portuenses". Además, las empresas eléctricas tienen "una obligación moral añadida, porque han sido objeto de un rescate sistemático y hasta el día de hoy no han sabido corresponder esas ayudas respetando las necesidades de luz de las familias que no pueden pagarlas".

Con esta medida, Levantemos trata de sanear las cuentas del Ayuntamiento mediante una fiscalidad dirigida a las grandes empresas, para impulsar políticas públicas.