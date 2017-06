Levantemos pasa a la ofensiva

Han pasado ya dos años desde las elecciones municipales y uno desde que Levantemos El Puerto fuera expulsado del gobierno municipal, por su negativa a participar en la concesión de licencia para el aparcamiento subterráneo de Pozos Dulces.

Desde su salida del tripartito la agrupación de electores ha venido manteniendo un espíritu crítico, pero ha predominado el fair play a la hora de abstenerse en la votación de propuestas que entendían que correspondían a la acción de gobierno. Esta postura, sin embargo, podría cambiar a partir de ahora ante lo que consideran el engaño, por parte del equipo de gobierno, de aprobar algunas de sus propuestas sin que lleguen a ponerse en práctica, quedando muchas veces en papel mojado.

La protesta se convoca para denunciar los incumplimientos de las mociones aprobadas

Ante esta situación, que se viene repitiendo una y otra vez, la agrupación de electores se ha plantado y ha convocado para mañana miércoles una protesta, coincidiendo con la celebración del pleno ordinario del mes de junio. La sesión plenaria comienza a las seis, y para las siete y media se ha convocado esta concentración, que tomará la forma de una asamblea pública y a la que están invitados todos los ciudadanos que quieran participar.

Se desconoce aún si los cuatro ediles del grupo municipal abandonarán el pleno a esa hora para participar en la protesta, o si acudirán solo algunos de ellos, ni tampoco se sabe aún si tras la misma volverán al salón de plenos, ya que son cuestiones que la formación debatirá en la jornada de hoy.

Desde Levantemos recuerdan que "hemos realizado un trabajo de calado en la oposición, elevando en menos de un año 35 mociones a pleno, la mayoría de ellas referentes a la mejora de las políticas sociales. Otras tantas, sirviendo de voz a diferentes colectivos sociales como la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Ecologistas en Acción, la asamblea feminista las 3 Rosas, etcétera. Algunas más, defendiendo el derecho de muchos trabajadores, entre ellos algunos de contratas municipales, que se han visto represaliados por el desarrollo de actividades sindicales, por intereses ocultos, etc… Más de 30 mociones aprobadas que han sido la voz en el pleno de muchas injusticias e irregularidades a las que se le intentaba poner fin", explican.

Ahora, habiendo transcurrido ya un año desde la aprobación de las primeras mociones, para Levantemos resulta "ofensivo que no solo no tengamos noticias de muchas de ellas, sino que además no se hayan ejecutado la mayoría. La función de la oposición se encuentra limitada, principalmente las mayores facultades para el desarrollo del trabajo diario las tenemos en el pleno, lugar al que podemos elevar propuestas y si se aprueban exigir su ejecución. Que no se ejecuten las mociones aprobadas no repercute negativamente en los grupos políticos únicamente, repercute en toda la ciudadanía, en esas personas y colectivos a las que hemos servido de portavoz en el pleno para denunciar las diferentes situaciones", insisten.

Para los ediles de Levantemos, estas medidas aprobadas se quedan "en un montón de propuestas que si no se ejecutan de nada sirve que se hayan aprobado. Es sangrante que muchas de ellas, incluso sin ser necesaria una partida económica para su ejecución, no se hayan ejecutado; lo que pone de manifiesto que existe un desinterés máximo por el desarrollo de las mismas", añaden.

En la misma convocatoria se debatirán también algunas de las medidas y propuestas que se recogían en el contrato programa de gobierno del tripartito, luego asumidas por el bipartito, y sobre las promesas electorales sin cumplir de los partidos que sostienen el gobierno municipal.