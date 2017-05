Levantemos lamenta la falta de información sobre las obras del parking

Levantemos El Puerto emitió ayer una nota de prensa en la que expone que "lo que supuso la ruptura del Gobierno de PSOE, IU y Levantemos, por la expulsión de éste último al defender su coherencia política de no al negocio ruinoso y especulativo de los parkings en la campaña electoral, está siendo uno de los proyectos más oscuros de nuestra ciudad. Cuando Levantemos estaba dentro del Gobierno tenía ciertas dificultades para acceder a determinada información que no facilitaba los propios socios del Gobierno, pero en este punto es mucho más acentuada la opacidad del proyecto. Las obras llevan paradas casi tres meses y no se sabe el motivo que provoca esto", señalan.

La formación continúa recordando que "en la última comisión celebrada el 27 de marzo se explicaron las dificultades con una licencia, que precisamente ese mismo día se había firmado, por lo que las obras supuestamente empezarían uno o dos días después. Sin embargo, ha pasado otro mes y medio y nada sabemos, este Gobierno con alarde de transparente nada nos dice del negocio más ruinoso, cerrado por el PP y firmado por PSOE e IU, que tiene nuestra ciudad", lamentan.

Consideran que la comisión de seguimiento está vacía de contenido

Para Levantemos, "lo sumamente importante de toda esta cuestión es que los días pasan para este negocio ruinoso. En las condiciones actuales ya supone un gasto sangrante para la ciudad, pero todo este tiempo con toda probabilidad supondrá un sobrecoste. La pregunta de quién pagará este sobrecoste está clara, los mismos de siempre", dicen.

Para la plataforma "los parkings necesitan luz y taquígrafos, pero no de los que quiere dar el equipo de Gobierno, con comisiones vacías de contenido dando una patada hacia delante a todo este asunto, igual esperando que pase la legislatura para quitarse este marrón de encima", señalan.