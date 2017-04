Levantemos se interesa por las mociones aprobadas en los plenos

El grupo municipal Levantemos El Puerto ha registrado un escrito dirigido a Alcaldía en el que se solicita un informe sobre el estado en el que se encuentran las mociones aprobadas en los plenos municipales. Como recuerdan "son muchas las mociones que desde el grupo se han elevado a pleno estando en la oposición. En la mayoría de ellos se han llevado cuatro mociones y todas con unos objetivos muy claros, la justicia social. Desde que fuera expulsado del Gobierno, Levantemos ha sido el altavoz en los plenos de muchas asociaciones y colectivos", señalan.

Todo este trabajo, según refleja el grupo en su escrito, "se ve vacío de contenido si luego no es ejecutado por el equipo de Gobierno de PSOE e IU. Carece de sentido un trabajo profundo desde la oposición si tras aprobarse en pleno no vemos los resultados debidos. Por ello, esperamos la emisión de este informe que nos detalle el estado de cada una de las mociones que se han aprobado en pleno y de las que no tenemos noticias", dicen.

Entre otras, Levantemos ha llevado mociones instando al Gobierno central a la modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la cobertura de los suministros básicos para todas las familias portuenses sin recursos suficientes, la creación de un reglamento para la fiscalización del dinero público que reciben los grupos políticos, la gestión pública de la EDAR Las Galeras como paso previo a la remunicipalización de Apemsa, la puesta en marcha de unos espacios de participación ciudadana directa con la implantación de los Espacios Mixtos Participados o la fiscalización de las contratas del Ayuntamiento, entre otras.