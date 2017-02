Levantemos duda de la ejecución de los planes de empleo

El grupo municipal Levantemos El Puerto llevará hoy otras tres mociones y dos preguntas al pleno ordinario. La primera de las mociones se centra en la lucha por el empleo. Según la formación "los planes de Emple@joven y Emple@+30 que ya sacara la Junta de Andalucía en 2014 parece que este año no van a desarrollarse en la ciudad. Estos planes se vendieron como un respiro para muchas familias que verían al menos durante unos meses cubiertas sus necesidades más básicas, con 301 puestos de trabajo que contemplaba el programa para la localidad. Sin embargo, un Tribunal se ha pronunciado en referencia al programa ya desarrollado en 2014, afirmando que los salarios de las personas que van a ser contratadas con esta subvención deben adaptarse a lo contemplado en el convenio colectivo correspondiente. Este no es el caso, ya que la Junta de Andalucía otorga una subvención a los distintos Ayuntamientos para que gestionen esos contratos pero la cuantía de la subvención no cubre el total de lo que se debe pagar a las personas trabajadoras. Desde Levantemos solicitamos a la Junta de Andalucía, liderada por el PSOE, que otorgue el total de la subvención a nuestro municipio. Le exigimos que cumpla con lo que han promocionado y asuma la responsabilidad que le corresponde".

Otra de las mociones es la implantación de una tasa a las eléctricas y la tercera va en referencia a la necesidad de incluir clausulas sociales en los pliegos de condiciones en la contratación pública.

Las dos preguntas serán en referencia al estado de la posible remunicipalización del mantenimiento de pistas deportivas que ya comenzó con algunas gestiones Levantemos antes de su expulsión de nuevo se preguntará por el estado de ejecución de las mejoras de las contratas, ya que como dicen "seguimos sin obtener respuesta".