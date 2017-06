Levantemos critica la prórroga del contrato de limpieza

El grupo municipal de Levantemos El Puerto ha lamentado que el equipo de Gobierno, formado por PSOE e IU, haya vuelto a prorrogar un pliego del Partido Popular, más concretamente el pliego de limpieza viaria y recogida de residuos. "No podemos ni podremos entender como los que llegaron al gobierno municipal prometiendo en campaña electoral una política alternativa a la del PP no trabajan para poner en práctica esas políticas de cambio recogidas en el pacto de gobierno de progreso y social que firmaron solemnemente hace dos años. Ya denunciamos esta situación hace varios meses, pero lo más sangrante es que se continúa con la misma dinámica", señalan.

Desde Levantemos denuncian que "de nuevo han ampliado el contrato bajo las condiciones que hiciera en su día el PP para la limpieza viaria y la recogida de basuras, seis meses de contrato que van a costar a la ciudadanía casi 6 millones de euros. Un contrato que se adjudica de nuevo a una gran empresa y con las condiciones y cláusulas que en su día pusiera el Partido Popular, algo que no podrá entender ninguna persona que votara a los dos partidos que forman actualmente el Equipo de Gobierno, PSOE e IU, con la esperanza de terminar con las políticas conservadoras y neoliberales del PP".

Para Levantemos "el poco margen de actuación que tenemos desde la oposición se queda vacío si el equipo de Gobierno decide no implantar las propuestas sobre políticas sociales que se aprueban en los Plenos a iniciativa de nuestro grupo municipal. Ante esto no nos queda otra opción que denunciar una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, la traición de los partidos de De La Encina y Fernández, PSOE e IU, a sus votantes".