Levantemos, contraria a que se suprima el impuesto de sucesiones

En el reciente pleno ordinario de marzo Levantemos El Puerto votó no a la moción propuesta por el Partido Popular respecto al Impuesto de Sucesiones. Según la formación "no fue un voto negativo porque se tratase del PP ni porque estemos de acuerdo con la configuración actual del impuesto por parte del PSOE. Fue un voto negativo porque tenemos muy claras las intenciones que tiene el Partido Popular con esta campaña nacional en contra del Impuesto de Sucesiones: fomentar las desigualdades sociales y facilitar la acumulación de las riquezas sin tener que tributar por ellas. Estas son las dos únicas razones que mueven esta campaña", argumentan.

En Levantemos El Puerto aseguran tener "una seria preocupación por el aumento de la desigualdad socioeconómica y por la impunidad con la que se legisla favoreciendo a quienes más tienen. La herencia de las grandes fortunas va concentrando la riqueza y aumenta la desigualdad entre la población. En esta cuestión de crucial importancia la principal responsabilidad reside en el PP, que con cinco años de mayoría absoluta no ha quitado ni ha modificado este impuesto, como ahora está pidiendo, ni ha legislado para que no hubiese diferencias entre las distintas comunidades autónomas, evitando así los paraísos fiscales internos que existen en la actualidad".

A Levantemos le preocupan "algunos de los casos que se dan en la práctica de familias de clase media trabajadora, en los cuales las personas herederas no directas de pequeñas herencias de inmuebles tienen que renunciar porque no tienen liquidez para poder pagar el impuesto. Son muy pocos casos en los que se da esta circunstancia pero no menos importantes. Por esta razón, habría que diseñar el impuesto de forma justa y equitativa para evitar esos casos".

En Levantemos piensan que no se puede tratar de la misma forma todas las herencias y pedir la supresión del impuesto ya que, como consecuencia, "se agravaría la situación de la educación, la sanidad y las pensiones públicas además de otros servicios públicos. La campaña del PP es manipuladora e interesada para seguir reproduciendo la misma evasión fiscal de los que más tienen".

En el año 2016 solo uno de cada 1.500 andaluces tuvo que pagar algo por recibir herencia de sus padres.