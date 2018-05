Levantemos confirma que se presentará a las elecciones locales

El grupo Levantemos El Puerto ofreció ayer una rueda de prensa para ofrecer su visión sobre algunas cuestiones de actualidad. La convocatoria se celebró en la sala de prensa del Ayuntamiento, con la asistencia de simpatizantes de la formación y del Foro Social, y las representantes de la agrupación Vanessa Gómez (que tomará en breve posesión como concejala) la secretaria de grupo Irene Arana y la ex concejala María José Marín.

Abrió el turno de palabra Vanessa Gómez, para manifestar que "nos sorprende que se haya abierto ya la campaña electoral por parte de todos los partidos", para aclarar que pese a las propuestas lanzadas desde Izquierda Unida para que se vayan perfilando posibles confluencias para las elecciones municipales de 2019, "desde Levantemos no estamos en ese momento, estamos trabajando por los problemas que tiene la ciudadanía de El Puerto. Y nos preocupa que los partidos estén ya más pendientes del marketing político". Vanessa Gómez subrayó que la agrupación "desconfía de las confluencias desde arriba", y que el ADN de esta agrupación de electores es precisamente la confluencia, "aunque con los colectivos sociales y la calle, con los problemas de la gente". A la vez, destacó que el proyecto de Levantemos desde que surgió hace tres años "es municipalista de base, apuesta por el feminismo y por los derechos sociales y civiles y por una democracia directa", con lo que quiso marcar la diferencia con otras formaciones políticas.

Por su parte, Irene Arana, secretaria de Levantemos, se centró en el Presupuesto de 2018, manifestando que la confluencia "comienza por los presupuestos municipales", en los que según explicó se tienen que reflejar los compromisos concretos en partidas destinadas a políticas sociales, acordes con las reivindicaciones de los colectivos. Para la secretaria del grupo municipal "parece que el equipo de Gobierno está jugando con una doble vara", de manera que mientras les tiende la mano para negociar "parece que ya tienen los presupuestos cerrados. Nos sorprende que se prevea que irán en junio a pleno y que ya estén en Intervención", manifestó. Arana considera que muchas reivindicaciones sociales de los colectivos no aparecen en el documento. En el caso del Foro Social, todavía no se ha podido reunir con el equipo de Gobierno, manifestando que "nos molesta que no reciban en igualdad de condiciones a todos los colectivos".

Por su parte, María José Marín anunció que Levantemos se presentará a las próximas elecciones municipales, rechazando también "este juego de confluencias y marketing político, que al final es lo mismo". La ex concejala insistió en que el proyecto de Levantemos "nació con la vocación municipalista que aún mantiene, y para llevar la voz de la calle al ámbito institucional". Indicó además que "con nosotros confluir es muy fácil", y que cualquier fuerza que políticamente se identifique con ellos lo podrá hacer, "para trabajar por el bien común".

Para María José Marín es prematuro hablar de confluencias a un año de las elecciones municipales, y es prioritario centrarse en asuntos sociales del día a día que es necesario atender, con especial referencia a los desahucios.