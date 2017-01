Levantemos apuesta por aumentar la plantilla en el área de Bienestar Social

El grupo municipal de Levantemos El Puerto ha visto "con asombro y sobre todo con indignación" las recientes declaraciones del concejal de Bienestar Social, Ángel M.González, en su reciente balance sobre la actividad de la Concejalía. Para Levantemos, lo más destacable de las palabras del edil socialista "es como utiliza cifras estadísticas desmesuradas para ocultar la realidad de la necesidad que pasan muchas familias portuenses. Un titular que declara que en 2016 ha habido cerca de 100.000 atenciones en dicho área, lo que supone unas 380 atenciones diarias".

Desde Levantemos El Puerto recuerdan que "el área de Bienestar Social cuenta con una plantilla de personal funcionario que realiza una gran labor profesional. Sin embargo, es una obviedad la imposibilidad de atender a cerca de 400 personas al día. Es muy evidente la incapacidad que tienen los Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento para dar cobertura a todas las atenciones que necesita la situación de emergencia por la que esta pasando miles de familias portuenses. La falta de recursos humanos hace que poder atender adecuadamente a un numero minoritario de familias al día se complique cada vez más, la situación se va agravando ante la falta de recursos y la búsqueda de ayuda aumenta. Sin embargo, los recursos humanos de Bienestar Social siguen siendo los mismos. La labor tanto de los trabajadores sociales como del personal administrativo es imprescindible para el buen funcionamiento, pero la plantilla es manifiestamente insuficiente". Por todo ello, para Levantemos "pregonar la atención diaria de cerca de 400 personas es aberrante. Se presenta imprescindible aumentar esta plantilla con la reubicación de personal adscrita a otras áreas, darle prioridad a lo que se supone prioritario para un gobierno de izquierdas, la atención de las necesidades sociales".

En cuanto a las cifras de ayudas económicas, más concretamente los cerca de 700.000 euros repartidos que dice el concejal, para levantemos "si algo reluce es su falta de transparencia, no explica ni lo más mínimo de donde salen estas cifras. El presupuesto inicial de las ayudas económicas era de 600.000 euros, ese aumento, si es real, ha debido salir de alguna otra partida que contemplara el propio presupuesto de Bienestar Social. Tal vez proviene de una partida para atender el comedor social de los fines de semana, fines de semana en los que muchas personas se quedan sin poder comer. O tal vez ha salido de una cuantía para el Barrio de la Esperanza, en el que hace falta una intervención social inminente. O también ha podido ser de otra partida que estaba prevista para poder atender de forma digna las necesidades alimenticias de muchas familias portuenses. No nos cabe duda, y estamos más que convencidos, que esa partida no debe ser de 700.000 euros, esa partida es, manifiestamente insuficiente, debe ser de una cuantía mucho mayor. Pero sí ponemos en entredicho, que los recortes tengan que venir de otras intervenciones sociales, de recortar el dinero de la misma área".

A la formación le preocupa enormemente "que esta siga siendo la dinámica de la gestión de Bienestar Social, el refugio en la mentira para no aceptar la realidad de la emergencia social de nuestra ciudad, necesitamos asumir la verdad y actuar sobre ella. Desde Levantemos seguiremos en la oposición luchando por la cobertura de los suministros básicos, por que no haya ninguna familia sin techo y porque las personas sean tratadas como lo que son, personas, con la prioridad que merecen".