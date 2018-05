Levantemos acusa al Gobierno local de "opacidad" en la obra del parking

Levantemos ha criticado la falta de información sobre las obras del aparcamiento de Pozos Dulces, ya que, según afirman, hace un año que no se mantiene ningún encuentro sobre este asunto en la comisión de seguimiento. En este sentido, dicha comisión se reunió por última vez el 9 de junio de 2017. "La comisión es de vital importancia para que el equipo de Gobierno ofrezca noticias sobre el estado de la obra, y dé explicaciones a la ciudadanía sobre un asunto que supone un gasto de muchos millones de euros de dinero público, con el cual, supuestamente, se iba a proporcionar una serie de mejoras a la ciudad, que seguimos sin ver y sin conocer qué ha pasado con ellas".

En este sentido, la ex concejala de Levantemos, María José Marín ha manifestado que la fecha de finalización de la obra "ha sido modificada en varias ocasiones y aún no sabemos cuál es la definitiva, ni si habrá sanciones por incumplimiento". Además, subraya que hicieron una pregunta en la Comisión de Seguimiento sobre la prometida contratación de un número importante de desempleados portuenses para la ejecución de la obra "y no obtuvimos respuesta". Por último, critica que "falta claridad en las cuestiones económicas; no hemos podido ver al alcalde, David de la Encina, ni a Antonio Fernández, hablándonos de costes de la obra, tras las innumerables modificaciones que ha tenido el proyecto". Para Levantemos, "el proyecto se está realizando en un oscurantismo absoluto por un Gobierno que decía apostar por la transparencia".

Por su parte, el portavoz de Levantemos, José Antonio Oliva, plantea se pregunta sobre la entrega de las obras: "Se nos trasladó en la última comisión que la fecha sería en el próximo mes de junio. Sin embargo, "solo basta pasar por las inmediaciones para darse cuenta de la inviabilidad". Ante esta situación, Levantemos se pregunta ¿cuál será la fecha real de entrega?, ¿Qué coste supone para las arcas públicas?, y ¿por qué será el fin de la obra más tarde de lo previsto?. Otro asunto que preocupa a Levantemos son los puestos de trabajo: "Seguimos a la espera de tener noticias sobre las supuestas contrataciones de desempleados para la obra". Además, una vez finalizada, es evidente que se generarán algunos puestos de trabajo, "aunque no sabemos de qué forma, ni cómo, ni dónde se adjudicarán". Por último la secretaria de grupo, Irene Arana, subrayó que el alcalde David de la Encina se había comprometido en el asunto de los parkings "a que hubiera luz y taquígrafo", pero pasan los meses "y un sinfín de cuestiones quedan guardadas en los cajones". Para la secretaria de grupo, están gobernando de espaldas a la ciudadanía. No les bastó al PSOE y a IU con decir sí a un proyecto que la mayoría de los ciudadanos decía no, un proyecto ruinoso que no sólo recaerá en los bolsillos de los de siempre, sino que además lo gestionan de manera opaca, provocando las sospechas de cualquiera".

Levantemos exige que el equipo de Gobierno convoque la comisión de seguimiento de los parkings "cuanto antes", con el fin de dar información y se conozcan al menos algunos datos que hasta ahora sido guardados con la mayor opacidad posible sin saber por qué motivos".