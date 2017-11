Levantemos acusa al Gobierno de "incapacidad de gestión"

Levantemos ha expresado su opinión sobre el pleno extraordinario celebrado este martes, donde "se volvió a poner de manifiesto la incapacidad de gestión del equipo de Gobierno de PSOE e IU. Y es que, día a día, se va notando con mayor claridad que no son conscientes de que están en minoría, por lo que la oposición necesita información y claridad en los asuntos que se van a llevar a pleno".

Levantemos señala que hubo tres asuntos que marcaron el debate, presentados por el grupo socialista; en primer lugar la intención del PSOE de utilizar un remanente de dinero de la feria en la campaña de Navidad. Levantemos no entiende cómo esta puede ser una prioridad, ya que si ya hay una cuantía asignada a los gastos de Navidad que viene a ser todos los años parecida "no compartimos que se destine el dinero sobrante a ese fin mientras hay familias con la luz y el agua cortadas o pisos propiedad del Ayuntamiento sin poder arreglar por no tener fondos económicos".

El segundo punto era la consignación presupuestaria para el servicio de mantenimiento de pistas deportivas, defendido por la concejala de Deportes Ana María Arias. Levantemos sostuvo que la única responsable de lo que está pasando con este servicio es ella y el equipo de Gobierno "que han mostrado un desinterés alarmante por este contrato", mientras la concejala "volvía a repetir la única frase que se le ha escuchado en todo el proceso: si no se aprueba esto, que solo es la consignación presupuestaría, habrá despidos y los responsables serán la oposición". Para Levantemos "es lamentable que una responsable política que tendría que haber gestionado este tema con interés, lo haya dejado pasar con la indiferencia más absoluta". Levantemos ha vuelto a enviar sus propuestas con el fin de llegar a un consenso.

Por último, la responsable de Personal, la socialista María Eugenia Lara, elevó a pleno un expediente para el reconocimiento de las funciones del personal de la Administración local, sin los informes de Intervención.

"Nos decepciona que esta sea la forma de actuar de este Gobierno después de dos años y medio para haber podido cambiar el rumbo de las políticas de derecha. Esperamos que en este año y medio que queda se tomen medidas que puedan reconducir la situación".